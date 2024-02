Anche quest'anno il programma delle iniziative dedicate alle donne ad Arese spazia tra musica, teatro e letture, per celebrare i progressi in ambito economico, politico, culturale e sportivo raggiunti dalle donne in tutto il mondo.

Giornata internazionale della donna: gli appuntamenti in programma

Si parte l'8 marzo, nel pomeriggio, con un'iniziativa dedicata alle bambine e ai bambini, per conoscere le donne hanno fatto la storia. Si proseguirà alla sera con lo spettacolo teatrale dedicato ad Alfonsina Strada, prima donna a partecipare, negli anni dell’Italia fascista e maschilista, al Giro d’Italia. Ultimo appuntamento, sabato 9 marzo nel pomeriggio, con Arese Vocale Ensemble in uno spettacolo musicale in cui giovani donne raccontano sogni, progetti e opportunità attese e disattese attraverso le parole di compositrici e cantautrici.

Il commento del sindaco e dell'assessore