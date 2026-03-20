I presenti avranno l'onore di ascoltare Salvatore Borsellino, attivista e fratello minore del magistrato Paolo

La Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie si celebra il 21 marzo, primo giorno di primavera, per simboleggiare la rinascita e l’impegno civile.

Giornata in ricordo della vittime delle mafie: ad Arese arriva Salvatore Borsellino

Per l’occasione, il Comune di Arese organizza la presentazione dell’edizione speciale del libro “Paolo Borsellino e l’agenda rossa“, a cura di Salvatore Borsellino e Cristina Pacella.

L’appuntamento è per sabato 28 marzo 2026, alle 21.00 alla Casa delle Associazioni (sala teatro), viale dei Platani 6.

I presenti avranno l’onore di ascoltare Salvatore Borsellino, attivista e fratello minore del magistrato Paolo, leader del movimento delle Agende Rosse, che utilizza questo testo per trasformare il dolore privato in impegno pubblico.

La storia della Repubblica e gli attentati

Il testo raccoglie e racconta, in modo organico, una lunga scia di sangue che attraversa la storia della Repubblica: dalle stragi contadine del dopoguerra agli eccidi di mafia, dagli attentati neofascisti fino agli omicidi politici e giornalistici. L’agenda si configura come un atlante di memoria attiva e civile.

Salvatore Borsellino non si limita a ricordare il fratello come un eroe, ma lo descrive come un uomo lasciato solo dalle istituzioni. Il suo contributo è una chiamata alla resistenza civile e alla pretesa di verità, rivolta soprattutto ai giovani.