Giornata di sensibilizzazione sui disturbi alimentari in adolescenza

In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto lilla per i disturbi del comportamento alimentare (che ricorre il 15 marzo), la Fondazione Life on Mind promuove un’iniziativa dedicata al territorio lombardo: dal 16 al 27 marzo 2026, gli ambulatori di Monza (via Alessandro Pennati 6) e Legnano (piazza Ezio Morelli 9) apriranno le porte alla cittadinanza con uno spazio di ascolto gratuito, dedicato a chi desidera un primo confronto sul tema dei disturbi alimentari.

Spazio di ascolto gratuito sui disturbi alimentari in adolescenza

L’iniziativa prevede un momento di orientamento e accoglienza, pensato per offrire informazioni, chiarire dubbi e aiutare persone e famiglie a comprendere meglio eventuali segnali di difficoltà, favorendo un accesso più consapevole ai servizi esistenti.

I disturbi alimentari, che oggi coinvolgono circa 4 milioni di italiani, rappresentano oggi una delle problematiche di salute mentale più diffuse e complesse, con un impatto crescente soprattutto tra adolescenti e giovani adulti. Intercettare precocemente i segnali e ridurre lo stigma resta una delle priorità principali sul piano sociale e sanitario.

“Offriamo un luogo sicuro in cui potersi fermare e fare domande”

Maurizio Colombo, presidente della Fondazione Life on Mind, dichiara:

“Creare spazi di ascolto significa rendere più immediato l’accesso alla cura. Spesso il primo passo è il più difficile: offrire un luogo sicuro in cui potersi fermare, fare domande e sentirsi accolti può fare la differenza. Questo tipo di iniziativa permette alle persone di non sentirsi sole di fronte a un dubbio o a una preoccupazione, e contribuisce a diffondere una cultura della prevenzione più consapevole. Solo costruendo reti di supporto accessibili e diffuse possiamo realmente incidere sullo stigma e promuovere un cambiamento duraturo nella percezione dei disturbi alimentari, sia a livello individuale sia comunitario”.

Orientamento, informazione e un primo accompagnamento

Gli ambulatori coinvolti nell’iniziativa sono punti di riferimento territoriali per la prevenzione e l’intervento sui disturbi alimentari e lavorano in stretta collaborazione con professionisti specializzati.

Yuri Melis, direttore clinico Fondazione Life on Mind, spiega:

“Molte persone faticano a distinguere un momento di difficoltà da un segnale che merita attenzione. Questo spazio nasce proprio per offrire orientamento, informazione e un primo accompagnamento, aiutando a capire quando può essere utile intraprendere percorsi più strutturati”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Fondazione Life on Mind nella promozione della salute mentale e nella costruzione di una rete territoriale capace di integrare prevenzione, sensibilizzazione e accesso alle cure. Gli incontri si svolgeranno su prenotazione, fino a esaurimento disponibilità. Per informazioni e prenotazioni: info@lifeonmind.it. Ambulatorio di Legnano: 03311770500 – 3759310655. Ambulatorio di Monza: 0399009621 – 3759310686.

Pomeriggio di sensibilizzazione con mostra al Leone da Perego

Nel pomeriggio di domenica, a Palazzo Leone da Perego, si terrà un momento di sensibilizzazione sui disturbi alimentari con mostra d’arte, nel corso del quale si parlerà di ascolto, fragilità, prevenzione e cura. Con professionisti, con la comunità e attraverso l’arte, “perché a volte un’immagine riesce a dire ciò che le parole faticano a spiegare”. L’appuntamento con “La relazione dello sguardo. Adolescenza e disturbi alimentari” è a partire dalle 16, orario in cui apriranno la mostra e lo spazio informativo della Fondazione Life on Mind. Alle 18 ci saranno i saluti istituzionali. Alle 18.20 la parola sarà data a Cavallo blu. Alle 18.45 sarà possibile conoscere l’equipe della Fondazione Life on Mind Legnano.