Giornata dello Studente: ecco i 160 ragazzi premiati con le borse di studio

Ieri, domenica 16 novembre, il Teatro Tirinnanzi ha ospitato la 39esima Giornata dello Studente, organizzata dalla Fondazione Famiglia Legnanese.

Una mattinata intensa, scandita dagli interventi delle autorità e dai momenti dedicati ai donatori, che ogni anno rendono possibile un’iniziativa ormai storica. Il titolo scelto per questa edizione, “La curiosità cambia il mondo”, ha guidato i diversi interventi, diventando il filo rosso di una cerimonia che ha voluto mettere al centro non solo il merito, ma anche lo sguardo con cui i giovani affrontano il loro futuro.

«Siate sempre gentilmente e profondamente curiosi»

A inaugurare la giornata è stato il presidente della Fondazione, Giuseppe Colombo, che ha ricordato come la curiosità sia il motore del cambiamento, capace di alimentare tanto la crescita personale quanto quella collettiva. Nel suo saluto ha citato Einstein, che disse: “Non ho talenti speciali, sono solo appassionatamente curioso”, per sottolineare che il desiderio di conoscenza è un’attitudine da coltivare ogni giorno. Colombo ha richiamato anche i rischi del presente, segnato da una parte “dalla prepotenza e dalla privatizzazione” e dall’altra da “una noia che diventa indifferenza”, indicando nella curiosità e nella speranza le due bussole per evitare questi estremi. Ai ragazzi ha rivolto un invito semplice e diretto:

«Siate sempre gentilmente e profondamente curiosi».

«La borsa di studio premia la curiosità e il merito»

Tra i contributi più attesi c’è stato quello dell’avvocato Umberto Ambrosoli, presidente della Fondazione Bpm, che da anni sostiene la manifestazione e che ha inviato un videomessaggio. Rivolgendosi ai giovani premiati:

«La borsa di studio premia il merito, e il merito è l’impegno, non un talento innato».

Ha poi invitato gli studenti a non scegliere la via più comoda:

«La comodità non costruisce quasi mai qualcosa di cui essere soddisfatti. La soddisfazione vera arriva dalla fatica e dalla curiosità con cui si affrontano le sfide».

«Impariamo a prenderci cura del nostro mondo interiore»

Ha portato poi la sua riflessione anche il prevosto di Legnano, monsignor Angelo Cairati, che ha scelto di concentrarsi sul tema della pace.

«Voglio percorrere un altro sentiero – ha premesso, parlando della necessità di difendere il bene in un’epoca segnata da menzogne, distorsioni della verità e conflitti il prevosto ha invitato soprattutto a un lavoro interiore – Impariamo a prenderci cura del nostro mondo interiore, a ponderare i pensieri e a giudicare con parsimonia».

«Metodo, attrezzatura giusta e consapevolezza»

Il sindaco Lorenzo Radice ha scelto invece di rivolgersi direttamente ai ragazzi, riflettendo sul significato delle due parole chiave della giornata: curiosità e limite. Ha detto:

«La curiosità può essere anche negativa, quella morbosa o superficiale. Ma può diventare una forma di cura se la viviamo con il desiderio di sapere un pezzettino in più. Gli esploratori si avvicinano al limite con metodo, con l’attrezzatura giusta e con la consapevolezza. Non escono dal campo base a caso».

Un invito a trasformare il proprio percorso di studi in un’occasione per scoprire e superare confini personali e culturali.

«I dati non bastano: serve una chiave di lettura personale»

Anche Dante Barone, responsabile dell’area Milano Ovest di Banco Bpm, ha insistito sull’importanza della curiosità, soprattutto in un mondo sovraccarico di informazioni. Ha detto ai ragazzi:

«La quantità di dati che avete a disposizione non basta. Serve una chiave di lettura personale».

Ha ripreso poi una celebre esortazione di Steve Jobs, invitandoli ad “avere fame di conoscenza e a seguire la propria voce interiore”.

Oltre 205mila gli euro erogati da 96 donatori

Dopo gli interventi, il Teatro ha lasciato spazio al momento più atteso: la premiazione dei 160 studenti meritevoli che hanno ricevuto le borse di studio messe a disposizione dai donatori, quest’anno 96, con un totale che supera i 205mila euro erogati. Anche quest’anno, nonostante il maltempo abbia impedito la tradizionale foto all’esterno, la cerimonia si è chiusa con lo scatto di gruppo sul palco, simbolo dell’impegno condiviso tra famiglie, istituzioni e fondazioni.

