Giornata dello studente: borse di studio per oltre 215mila euro

A 151 ragazzi meritevoli

Saranno assegnate al Teatro Galleria di Legnano domenica 28 novembre alle 10.

Giornata dello studente al Teatro Galleria di Legnano.

Giornata dello studente: addio streaming, quest'anno si torna dal vivo

L'appuntamento è per domenica 28 novembre 2021, a partire dalle 10. "Lo scorso anno, costretti dalla pandemia e per la prima volta nella storia della Fondazione Famiglia Legnanese, realizzammo la Giornata dello studente in collegamento streaming: fu un successo - ricorda il presidente della Fondazione Pietro Cozzi - Ma quest’anno torniamo in presenza, con tutta la gioia di ritrovarci, novità 2021, al Teatro Galleria di Legnano per condividere un applauso dal vivo".

Saranno assegnate 151 borse di studio, per complessivi 215.500 euro

"Anche quest’anno un nuovo record di numeri che riassumiamo in 151 borse di studio assegnate a studenti meritevoli - prosegue Cozzi - Riusciamo a premiare tanti studenti grazie alla generosità degli 85 donatori che ci hanno permesso di raccogliere ed erogare ben 215.500 euro. Un ringraziamento particolarmente sentito ai donatori che anche quest’anno - superando i noti problemi economici dell’ultimo periodo - sono riusciti a dimostrare, ancora una volta, la loro grande disponibilità che prende forma nella dimensione filantropica di questa giornata. Una filantropia che è generosità e amicizia e che vorrei, come muove ognuno di noi, muovesse tanti altri in futuro. Tutto questo per noi vuol dire coltivare giovani talenti".

Un anno importante per la Fondazione, celebrato con il Bosco vivo

Il 2021 è un anno particolarmente importante per la Fondazione Famiglia Legnanese. "La scorsa domenica 21 novembre, in occasione della Festa nazionale degli alberi e per celebrare il 35esimo anno di erogazione delle borse di studio, abbiamo inaugurato e donato alla città di Legnano il Bosco vivo della Fondazione. Abbiamo messo a dimora 35 alberi affinché tutti possano trovare riscontro tangibile nel motto della nostra Fondazione: 'Chi pianta un albero pensa al futuro e… coltiva giovani talenti'".

Presenti i rappresentanti delle istituzioni e due donatori storici

Tornando alla Giornata dello studente che andrà in scena domenica 18 novembre, nel corso della mattinata interverranno in presenza i rappresentanti delle istituzioni cittadine e regionali: Pietro Cozzi, presidente della Fondazione Famiglia Legnanese; monsignor Angelo Cairati, prevosto di Legnano; Lorenzo Radice, sindaco di Legnano; Stefano Bruno Galli, assessore all’Autonomia e Cultura della Regione Lombardia; Daniela Bramati, consigliera della Fondazione Banca Popolare di Milano; Flavio Crespi, responsabile d'area Provincia Milano Ovest del Banco Bpm. Non mancherà il saluto video dell’avvocato Umberto Ambrosoli, presidente della Fondazione Banca Popolare di Milano che è tra i principali partner dell'iniziativa. Due donatori storici porteranno la loro testimonianza: Giuseppe Ferravante, presidente del Rotary Castellanza di Busto Arsizio-Gallarate-Legnano, e Paolo Ferrè, presidente della Confcommercio Legnano. Continua inoltre la collaborazione con la Fondazione comunitaria Ticino Olona nella persona del suo presidente Salvatore Forte e con la Fondazione Gatta Trincheri Milano, nella persona del suo presidente Norberto Albertalli.

Ci sono anche borse speciali, finalizzati a percorsi di ricerca specifica

La Fondazione Famiglia Legnanese ha aperto anche alla possibilità di donare borse speciali, finalizzate a percorsi di ricerca specifica, come quella donata dalla Metallurgica Legnanese in ricordo di Marisa Mereghetti; inoltre la Fondazione mette a disposizione la sua macchina organizzativa, ormai collaudata, alle istituzioni e alle Amministrazioni comunali del territorio che volessero donare borse di studio ai loro cittadini.

Le cifre delle 34 edizioni precedenti

La Fondazione Famiglia Legnanese riassume in cifre le 34 edizioni precedenti: 4.044 borse di studio assegnate, 7.069.300 euro erogati, 214 studenti, con borsa di studio, partecipanti al Progetto Europe Socrates/Erasmus. Nel 2020: 220 fra donatori e borsisti collegati su piattaforma digitale, oltre 1.200 contatti sulla diretta streaming.

Nella foto di copertina, un momento dell’edizione 2019: il presidente della Fondazione Famiglia Legnanese Pietro Cozzi premia Marta Galbusera, studentessa dell’Accademia di Brera e autrice dell’opera scelta come omaggio per i donatori