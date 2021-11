Inaugurazione

Domenica mattina a Legnano messe a dimora le prime 35 piante

Un "Bosco vivo" nel cuore della città che ogni anno si arricchirà di un nuovo albero. È quello inaugurato oggi, domenica 21 novembre 2021, Giornata internazionale dell'albero, al Parco Falcone e Borsellino di Legnano.

L'inaugurazione del Bosco vivo

A mettere simbolicamente a dimora una delle 35 piante che costituiscono il nuovo bosco sono stati il presidente della Fondazione Famiglia Legnanese Pietro Cozzi e il sindaco Lorenzo Radice.

A regalare il nuovo bosco a tutti i cittadini è stata infatti la Fondazione Famiglia Legnanese, con il sostegno della fondazione Ticino Olona.

"Ciascun albero rappresenta uno degli anni nei quali abbiamo erogato le borse di studio, ben 4mila per un totale di 7 milioni di euro - ha spiegato Cozzi - Abbiamo voluto collocare in questo bosco anche una scultura che rappresenta la Fondazione Famiglia Legnanese, un uomo che abbraccia un albero, e che ha originato il nostro motto: chi pianta un albero pensa al futuro e coltiva giovani talenti".

Giovani talenti che la Fondazione premierà domenica prossima, 28 novembre, al Teatro Galleria, in occasione della 35esima Giornata dello studente, consegnando ben 151 borse di studio.

"Stiamo perseguendo la strategia della forestazione urbana, non solo per contrastare l'inquinamento atmosferico ma anche per migliorare la qualità della vita - ha aggiunto Radice - Gli alberi sono un elemento essenziale: qui la Fondazione ha scelto di piantare cinque essenze, ciascun caratterizzata da un proprio colore: pensate all'effetto che ha il colore sull'umore e al valore che ha per il nostro benessere poter sostare sotto un albero. La Fondazione ha poi scelto in luogo fortemente simbolico, di grande passaggio e alta visibilità; noi qui oggi piantiamo radici legnanesi e facciamo una scommessa per il futuro: quella di essere capaci di cambiare il nostro stile di vita per preservare il nostro pianeta. L'augurio che faccio a tutti è che questo sia davvero un bosco vivo".