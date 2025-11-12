Dalle 10, nel parcheggio di via Cornaggia, di recente trasformato con asfalto drenante, adulti e bambini sono invitati a mettere a dimora nuovi alberi e arbusti

Sabato 22 novembre Rho celebra la Giornata dell’Albero collaborando con la Città metropolitana di Milano a una giornata speciale, dal titolo “Piantiamo nuovi alberi per la Città Spugna”.

Giornata dell’albero: tanti nuovi arbusti pronti per essere piantati

Dalle 10, nel parcheggio di via Cornaggia, di recente trasformato con asfalto drenante, adulti e bambini sono invitati a mettere a dimora nuovi alberi e arbusti e a seminare il prato fiorito vicino al Giardino della Pioggia.

Sarà l’occasione per scoprire Città Spugna, un ambizioso e innovativo progetto della Città metropolitana di Milano e di Gruppo CAP, finanziato nell’ambito del Piano nazionale di Ripresa e resilienza, che solo a Rho ha visto l’attuazione di ben undici progetti, volti a sostituire asfalto e cemento con pavimentazioni altamente drenanti e volte a contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

Il commento dell’assessore Giro

Spiega l’assessore all’Ambiente Valentina Giro: