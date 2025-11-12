Sabato 22 novembre Rho celebra la Giornata dell’Albero collaborando con la Città metropolitana di Milano a una giornata speciale, dal titolo “Piantiamo nuovi alberi per la Città Spugna”.
Giornata dell’albero: tanti nuovi arbusti pronti per essere piantati
Dalle 10, nel parcheggio di via Cornaggia, di recente trasformato con asfalto drenante, adulti e bambini sono invitati a mettere a dimora nuovi alberi e arbusti e a seminare il prato fiorito vicino al Giardino della Pioggia.
Sarà l’occasione per scoprire Città Spugna, un ambizioso e innovativo progetto della Città metropolitana di Milano e di Gruppo CAP, finanziato nell’ambito del Piano nazionale di Ripresa e resilienza, che solo a Rho ha visto l’attuazione di ben undici progetti, volti a sostituire asfalto e cemento con pavimentazioni altamente drenanti e volte a contrastare gli effetti del cambiamento climatico.
Il commento dell’assessore Giro
Spiega l’assessore all’Ambiente Valentina Giro:
“Invitiamo bambini e genitori a una mattinata all’aperto, a contatto con la natura, per scoprire nuove informazioni e per manipolare la terra piantando arbusti che saranno utili al rain garden da poco realizzato. I parcheggi Spugna sono una vera innovazione e l’investimento su questo fronte è davvero importante. Appena ultimate le aree attorno al cimitero, lungo via Redipuglia, si potrà realizzare anche l’ultimo parcheggio che manca all’appello, in via Labriola. Confidiamo di poter procedere al più presto”.