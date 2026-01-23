La Città di Magenta rinnova questo impegno attraverso un programma articolato e condiviso, nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e ANPI Magenta

ll 27 gennaio, data simbolo della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, l’Italia celebra il Giorno della Memoria, occasione civile per interrogarsi sulla Shoah, sulle conseguenze delle leggi razziali e sulle persecuzioni che colpirono cittadini ebrei e oppositori del nazifascismo. Fare memoria significa anche rendere omaggio a tutte le vittime della deportazione e a chi scelse di resistere, pagando con la propria vita, alla barbarie totalitaria.

“Giornata della memoria”: il programma di Magenta

La Città di Magenta rinnova questo impegno attraverso un programma articolato e condiviso, nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e ANPI Magenta, che si ringrazia per il prezioso contributo, insieme alle associazioni, alle scuole e alle realtà culturali del territorio.

“Fare memoria oggi è un atto di responsabilità. Non riguarda solo il passato, ma il modo in cui scegliamo di vivere il presente e guardare al futuro. In una fase storica segnata da conflitti, divisioni e crescenti disuguaglianze, la Memoria ci richiama ai valori fondanti della convivenza civile: dignità della persona, libertà, uguaglianza, solidarietà, giustizia.

Ai più giovani vogliamo trasmettere la consapevolezza che ogni gesto conta: la pace non è soltanto assenza di guerra, ma costruzione quotidiana di comunità inclusive, capaci di offrire a ciascuno la possibilità di esprimersi e vivere con dignità. Fare memoria significa assumersi un impegno verso il futuro”, sottolinea il Sindaco Luca Del Gobbo.

Come ogni anno sono tante le realtà che collaborano con il Comune e ANPI Magenta per la stesura del ricco programma per il Giorno della Memoria con incontri, cerimonie, mostre, convegni e il Concerto della Memoria.