Il 27 gennaio ricorre la “Giornata della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte per mano dei nazifascisti.
Giornata della memoria: gli appuntamenti organizzati dall’Anpi di Pero
Un punto cruciale della storia del novecento, che deve aiutarci a comprendere la brutalità del pregiudizio e del razzismo, che deve educarci al rispetto dei diritti umani affinché simili eventi non debbano mai più accadere.
La sezione ANPI Pero “Onorina Brambilla” non può esimersi dal ricordare questa ricorrenza, come da ormai undici anni continua a fare, e organizza a Pero un evento pubblico dove il concetto di “Mai Più” viene analizzato con filmati ed interviste ai protagonisti.
L’appuntamento è per venerdi 30 gennaio, alle ore 20:45, presso il Centro Greppi (via Mario Greppi, 11) di Pero. Per sottolineare i passaggi più coinvolgenti Federica Garieri farà vibrare il proprio violino.