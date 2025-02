Giornata del ringraziamento con la sfilata dei trattori

«Tradizione e sguardo al futuro», con questo slogan gli agricoltori aderenti alla Coldiretti hanno commemorato la 75a Giornata del Ringraziamento e l’81° di fondazione dell’Associazione a Cornaredo.

Coldiretti

Infatti, domenica 23 febbraio, organizzata dalla sezione di Cornaredo presieduta da Dario Maggioni, segretaria Valentina Fossati, si è svolta la cerimonia della Giornata del Ringraziamento degli aderenti al mandamento del rhodense, un evento che guarda alla tradizione con uno sguardo al futuro. Una manifestazione che rappresenta un’usanza consolidata nel tempo e un momento per riunire agricoltori, cittadini e istituzioni attorno ai valori dell’agricoltura, della solidarietà e della fede, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana (Cei).

Giornata del ringraziamento

L’appuntamento di quest’anno ha assunto un significato ancora più profondo, tra tradizione e visione per un’agricoltura sostenibile e innovativa, come conferma il messaggio dei Vescovi italiani per la Giornata del Ringraziamento, ricordando che la gratitudine per il lavoro della terra deve tradursi in impegno concreto per fronteggiare la crisi ecologica, salvaguardare la biodiversità e garantire un’agricoltura sostenibile. In un contesto di sfide climatiche e ambientali, sottolineando come un’agricoltura rispettosa del territorio sia fondamentale per coinvolgere le generazioni future.

Sfilata trattori

Con un servizio impeccabile della Polizia Locale e della Protezione Civile, i mastodontici trattori, hanno effettuato la sfilata per le vie del centro, che difficilmente è possibile vedere sulle nostre strade. L’insolito corteo, partito dal campo sportivo è arrivato e sostato sul sagrato della chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo, per tutta la durata della S. Messa. Don Danilo Dorini, durante l’omelia ha ricordato che l’agricoltura torna a essere protagonista con i suoi attori: i coltivatori. Agricoltura e fede: due valori fondamentali e «La Giornata del ringraziamento» è un momento di incontro, preghiera, rinnovata fede, e devozione nei confronti della provvidenza, di Nostro Signore che ci permette ogni mattina di poter godere dei prodotti che lui ci ha dato e che voi, con la vostra fatica e con il vostro lavoro, dovete preservare. Toccante ed emozionante come sempre, il messaggio letto dall’ambone da Nadia Albrici ricevendo un lunghissimo applauso. Presenti alla manifestazione il sindaco di Cornaredo Corrado D’Urbano e gli assessori: Sonia Cagnoni e Rosalba Locati. Per la Coldiretti il direttore interprovinciale Umberto Bertolasi e il Segretario Provinciale Enzo Locatelli, per la sezione di Rho il responsabile Donato Redondi, Antonio Albrici, Aldo Santacarina e Marco Nodari. La giornata si è conclusa presso il ristorante del Monica Hotel Fiera di Pregnana.