Il Giorno del Ricordo, che si celebra il 10 febbraio, è una ricorrenza istituita per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.

Giornata del ricordo: una mostra per non dimenticare

È un giorno dedicato alla riflessione per onorare la memoria di migliaia di italiani che, tra il 1943 e il 1945 e negli anni successivi, trovarono una morte atroce nelle foibe dell’Istria e della Dalmazia.

Ricordiamo anche il dolore dei circa 350.000 esuli che furono costretti ad abbandonare le proprie case, i propri affetti e le proprie radici per sfuggire alla violenza e alla persecuzione.

Custodire questa memoria significa riconoscere una pagina dolorosa della nostra Storia e condannare la guerra e la violenza in ogni loro forma.

Da giovedì 5 a lunedì 16 febbraio 2026, al Centro civico Agorà di Arese sarà visibile la mostra “Fascismo, foibe, esodo” realizzata da Bruno Enriotti, direttore della Fondazione Memoria della Deportazione, con la collaborazione di Angelo Ferranti.

Attraverso 10 pannelli espositivi, la mostra ripercorre le tragiche vicende del Novecento, offrendo una sintesi accurata tra rigore documentario e cartografia storica.

Accesso libero negli orari di apertura della biblioteca.

Info: https://comune.arese.mi.it/vivere-il-comune/evento/giorno-del-ricordo/