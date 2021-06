Giornata del donatore nel solstizio d'estate

Giornata del donatore: torna l'appuntamento che la Fondazione Famiglia Legnanese dedica a tutti coloro che, con impegno e generosità, ogni anno finanziano le borse di studio assegnate in occasione della Giornata dello studente.

Giornata del donatore per dire grazie a chi ogni anno finanzia le borse di studio

L'appuntamento è in calendario per lunedì 21 giugno 2021. «Sarà un giorno significativo: il solstizio d’estate. È questo il momento in cui il sole raggiunge il punto di declinazione massima nel suo moto apparente lungo l’eclittica generando il giorno più lungo dell’anno - scrive Pietro Cozzi, presidente della Fondazione, sull’ultimo numero della Martinella (il periodico di informazione e cultura della Famiglia Legnanese) - E da questo giorno volgiamo ricominciare con nuova energia. Sarà dunque l’occasione per tornare a incontrarci e con gioia buttare lo sguardo avanti, per abbracciare il nostro Albero pensando al futuro. L’occasione per ritrovare l’amico Max Pisu e per un’anteprima delle iniziative della Famiglia Legnanese sul 700esimo anniversario della morte di Dante». L’occasione soprattutto per ringraziare i donatori della «meritevole azione» che ogni anno li porta a sostenere la missione della Fondazione Famiglia Legnanese verso i giovani e consegnare loro così, «con gratitudine e finalmente in presenza», il cilindretto artistico 2020. L’evento si terrà nella sede della Fondazione, in via Matteotti 3.

Nella foto di copertina: l'edizione 2020 della Giornata del donatore