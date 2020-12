Giornata dello studente: “borse” per 149 ragazzi

Giornata dello studente a Legnano, va in scena la 34esima edizione della tradizionale iniziativa targata Fondazione Famiglia legnanese.

Giornata dello studente, per la prima volta sarà in streaming

La premiazione si terrà oggi, domenica 13 dicembre 2020, per la prima volta in diretta streaming, a partire dalle 10 su www.fondazionefamiglialegnanese.it (www.fondazionefamiglialegnanese.it/2020/12/09/diretta-streaming-34-giornata-dello-studente). L’edizione 2020 sarà un’edizione speciale: per la prima volta infatti sarà realizzata non in presenza bensì attraverso un collegamento, con i giovani e i donatori, su piattaforma digitale on-line e trasmessa in diretta streaming da tutti fruibile. Uno sforzo organizzativo che la Fondazione Famiglia legnanese, sulla spinta del presidente Pietro Cozzi e con l’avallo del direttivo, ha ritenuto importante fare per superare i problemi della pandemia e dare un segnale pieno di significato e speranza.

In presenza solo le autorità, in video i donatori storici

Interverranno in presenza solo i rappresentanti delle istituzioni cittadine: Pietro Cozzi, presidente Fondazione Famiglia legnanese; monsignor Angelo Cairati, prevosto della città di Legnano; Lorenzo Radice, sindaco della città di Legnano; Flavio Crespi, responsabile Area Nord Ovest Milano del Banco Bpm. In video invece – oltre al saluto del presidente della Fondazione Bpm Umberto Ambrosoli – si succederanno i quattro interventi di alcuni donatori storici: Alberto Tirinnanzi, Amministratore della Giuseppe Tirinnanzi spa e della Fondazione Tirinnanzi; Gianni Lorenzo Berti, Presidente del Lions club Legnano Castello e Robinie; Alberto Lazzari, dello Studio Lazzarini professionisti associati; e Giuseppe Colombo, amministratore della Fonderia Quaglia & Colombo.

Ci sarà anche un premio da 5mila euro per un master in ricerca scientifica

Centoquarantanove (su 290 domande pervenute), per un valore complessivo di 225.500 euro, le borse di studio, di cui una da 5mila euro donata dalla Metallurgica legnanese spa di Rescaldina in memoria di Marisa Mereghetti per un master in ricerca scientifica. La 34esima edizione della Giornata dello studente segna inoltre l’avvio di una collaborazione con la Fondazione Gatta Trinchieri che, fra gli altri, assegnerà la borsa all’allievo dell’Accademia di Belle arti di Brera autore del prossimo premio donatori.

Nella foto di copertina, un momento dell’edizione 2019: il presidente della Fondazione Famiglia legnanese Pietro Cozzi premia Marta Galbusera, studentessa dell’Accademia di Brera e autrice dell’opera scelta come omaggio per i donatori

