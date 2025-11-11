Giornata contro la violenza sulle donne: il messaggio del sindaco Nuvoli

Diverse le iniziative in programma ad Arese in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’elenco completo è consultabile a questo link: https://comune.arese.mi.it/novita/notizia/giornata-internazionale-per-leliminazione-della-violenza-contro-le-donne/

Queste le dichiarazioni del Sindaco Luca Nuvoli e dell’Assessora Denise Scupola.

“Il fenomeno della violenza contro le donne rappresenta una vera e propria emergenza che non si arresta, toccando in Italia una donna su tre, secondo l’Istat. Non parliamo solo di violenza fisica, ma di un ventaglio doloroso di abusi – domestici, sessuali, psicologici ed economici – nella maggior parte dei casi perpetrati non da sconosciuti, ma da partner, ex partner, familiari o conoscenti. Come Amministrazione abbiamo il dovere morale e civico di non rimanere indifferenti e lo facciamo sia favorendo una rete di supporto per ogni vittima sia con iniziative di sensibilizzazione. Ogni donna deve sapere che esiste un luogo fisico e umano in cui può trovare ascolto, protezione e sostegno concreto e ogni persona, anche amici o familiari, deve sapere come cogliere i primi segnali e denunciare, perché la violenza prospera nell’isolamento e nel silenzio” – hanno dichiarato il Sindaco Luca Nuvoli e l’Assessora alla Cultura Denise Scupola.

“Il Comune di Arese ha programmato alcune iniziative di sensibilizzazione e speriamo di vedere una grande partecipazione, a testimonianza che la lotta alla violenza maschile contro le donne è un impegno quotidiano condiviso da tutte e tutti. Ringraziamo l’associazione Semi di Felicità, con cui abbiamo collaborato per l’organizzazione della Mostra “Com’eri vestita?”, per essersi impegnata, insieme a noi, per questa comune battaglia” – hanno concluso gli amministratori.