Giorgio Almasio riceverà a Montecitorio il Premio Internazionale Standout Man Award

Il 22 ottobre, nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, il riconoscimento al direttore e ideatore del festival Donne In•Canto per «la visione vulcanica e l'impegno civile».

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«Visione vulcanica e impegno civile»: sono le motivazioni con cui la Commissione di valutazione ha scelto di assegnare a Giorgio Almasio il Premio Internazionale Standout Man Award.

Lo Standout Man Award a Giorgio Almasio

Il direttore e ideatore del festival Donne In•Canto riceverà il riconoscimento giovedì 22 ottobre, nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, a Montecitorio, per il percorso che da 18 anni intreccia cultura, spettacolo e solidarietà. In particolare, è stata sottolineata la capacità del festival di offrire palcoscenico e dignità alla voce femminile, attraverso un progetto che negli anni ha saputo intrecciare spettacolo, memoria, cultura e solidarietà concreta.

Un riconoscimento che coinvolge il territorio

Giunto nel 2026 alla 18esima edizione, Donne In•Canto è oggi una realtà consolidata dell’Altomilanese e del Basso Varesotto, cresciuta grazie a una rete di Comuni, istituzioni, associazioni, partner e sostenitori. Alla cerimonia sarà presente anche il sindaco di Parabiago, Giacomo Sartori, invitato dalla Presidenza del Premio in rappresentanza dei Comuni che hanno sostenuto e contribuito alla crescita del festival. Sarà proprio Sartori a consegnare simbolicamente il riconoscimento ad Almasio.

Una scelta dal forte valore simbolico, che lega il premio personale al percorso collettivo costruito intorno a Donne In•Canto, capace in diciotto edizioni di coinvolgere numerose Amministrazioni comunali e realtà del territorio, trasformando una singola esperienza culturale in una rete estesa ben oltre il Comune di origine.

Giorgio Almasio commenta:

«Sono naturalmente felice e orgoglioso di ricevere questo riconoscimento ma sono altrettanto consapevole che il premio arriva a una persona mentre riconosce, in qualche modo, anche una storia molto più ampia. Donne In•Canto è cresciuto grazie a tante persone, Comuni, artisti e realtà che hanno creduto nel progetto e lo hanno accompagnato nel tempo. Per questo trovo particolarmente significativo che a consegnarmi il premio sia il sindaco di Parabiago, in rappresentanza di una rete che è parte integrante di questa storia».

Cultura e solidarietà

Il riconoscimento arriva al termine di un anno importante per Donne In•Canto, che ha celebrato la sua 18esima edizione confermando la vocazione a coniugare la valorizzazione della creatività femminile con l’attenzione alle tematiche sociali. Anche nel 2026, infatti, il festival ha affiancato alla programmazione artistica un impegno solidale a sostegno de La Valigia di Salvataggio, progetto promosso da Salvamamme per aiutare le donne vittime di violenza e i loro figli, e de La Banda Cooperativa Sociale. Quest’ultima beneficerà dei fondi destinati al progetto «Appartamenti per l’autonomia», rivolto a giovani donne neomaggiorenni del territorio nel delicato passaggio verso l’indipendenza.

Almasio conclude:

«Questo premio rappresenta certamente un riconoscimento personale, ma soprattutto mi fa piacere perché porta l’attenzione sul valore di un progetto che, anno dopo anno, ha scelto di investire sulla cultura come strumento di relazione, consapevolezza e impegno civile. È una bella tappa, ma non un punto di arrivo. Donne In•Canto ha ancora molte cose da raccontare».