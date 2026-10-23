Giorgio Almasio premiato a Montecitorio per il Festival Donne In•Canto

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A Montecitorio il conferimento del premio internazionale “Standout Woman & Man Award” a Giorgio Almasio: riconosciuto il valore culturale e sociale di Donne In•Canto. Il sindaco di Parabiago Giacomo Sartori ha consegnato il premio in rappresentanza della rete dei Comuni promotori del Festival.

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L’architetto Almasio ha ricevuto lo Standout man award international 2026

La rete dei Comuni, che da quasi vent’anni sostiene e promuove il Festival Donne In•Canto, è stata protagonista, nella giornata di ieri, giovedì 22 ottobre, a Montecitorio dove l’architetto Giorgio Almasio, ideatore e direttore artistico della manifestazione, ha ricevuto lo “Standout Man Award International 2026”.

“Il Festival ha raggiunto la maggiore età”

La cerimonia si è svolta nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’XI edizione dello “Standout Woman & Man Award International”, il premio che valorizza personalità distintesi per il loro contributo alla crescita culturale, sociale e civile del Paese. A rappresentare le amministrazioni comunali coinvolte nel progetto è stato il sindaco di Parabiago, Giacomo Sartori, che ha consegnato il riconoscimento a nome di un territorio che ha saputo fare della cultura, della valorizzazione del talento femminile e della collaborazione tra enti locali, un modello riconosciuto anche a livello nazionale. Come sottolineato nel suo intervento, il premio attribuito ad Almasio “rappresenta anche il riconoscimento di un percorso collettivo che ha coinvolto un intero territorio ed essere qui a rappresentarlo, è un grande onore.”. E aggiunge: “18 splendide edizioni: insieme a Giorgio si rifletteva sul raggiungimento della maggiore età del Festival, questo premio rende ancora più speciale questo traguardo”.

“Una visione vulcanica e l’impegno civile di Almasio hanno trasformato l’evento in un punto di riferimento culturale”

Nelle motivazioni del premio, la Commissione ha evidenziato la ‘visione vulcanica’ e l’impegno civile del suo ideatore che hanno permesso a Donne In•Canto di diventare un punto di riferimento culturale capace di promuovere la voce femminile attraverso musica, teatro e narrazione, affiancando alla proposta artistica un sostegno concreto a progetti di contrasto alla violenza contro le donne, come “La Valigia di Salvataggio”.

Il contributo della consigliera Gandolfi

L’edizione 2026 dello “Standout Woman &Man Award International” assume un significato particolarmente rilevante anche per il contributo della Consigliera di Parità di Regione Lombardia Anna Maria Gandolfi, promotrice della candidatura di Giorgio Almasio e figura centrale nell’organizzazione e nella valorizzazione del premio a livello nazionale. Nel corso della cerimonia, Gandolfi ha ribadito l’importanza di continuare a promuovere modelli positivi capaci di ispirare le nuove generazioni e di affermare una cultura fondata sul rispetto, sulle pari opportunità e sulla responsabilità sociale.

Le carte vincenti della kermesse

Sull’onda di questa spinta, l’edizione 2026 vede premiare, tra venti personalità femminili provenienti dal mondo delle professioni, dell’impresa, della cultura, dello sport e dell’impegno civile, tre uomini: una visione sempre più matura della parità, che valorizza il contributo di uomini e donne impegnati, insieme, nella costruzione di una società più equa e inclusiva. Lo stesso Festival Donne In•Canto, premiato attraverso il suo ideatore, nasce con la finalità di dare spazio alle voci, ai talenti e alle storie delle donne, favorendo al tempo stesso una responsabilità condivisa nella promozione dei diritti e del cambiamento culturale. Visibilmente emozionato, Giorgio Almasio ha accolto il riconoscimento come il punto d'arrivo di un lungo cammino condiviso. Un premio che, nelle sue parole, non appartiene a una sola persona, ma a tutte le donne che hanno portato sul palco le proprie storie, agli sponsor, ai collaboratori, agli artisti che hanno creduto nel progetto, alle amministrazioni comunali che lo hanno sostenuto e al pubblico che, anno dopo anno, ne ha accompagnato la crescita. “Donne In•Canto è nato quasi come una scommessa e si è trasformato in una comunità” ha ricordato Almasio, sottolineando come il Festival sia diventato nel tempo un luogo di incontro, riflessione e partecipazione, capace di dare voce a temi che riguardano la dignità, la libertà e il talento delle donne.

Le parole del sindaco Sartori

“Le istituzioni hanno il compito di sostenere le buone idee, ma anche il dovere di riconoscere chi quelle idee le ha avute, coltivate e trasformate in realtà”, ha affermato il sindaco Sartori a conclusione del suo intervento, ricordando come Donne In•Canto sia oggi un patrimonio culturale condiviso riconosciuto anche

a Montecitorio.

La menzione speciale per Franca Viola

Durante la cerimonia è stata, inoltre, conferita una menzione speciale a Franca Viola, figura simbolica nella storia dei diritti delle donne in Italia, il cui nome continua a rappresentare un riferimento fondamentale nel percorso di contrasto alla violenza e di promozione della libertà e dell’autodeterminazione femminile.