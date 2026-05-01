Giorgia Nacci è il sindaco del Consiglio dei ragazzi

«Viviamo un momento importante della vita politica della città, il Consiglio comunale dei ragazzi è simbolo di partecipazione e anche di acquisizione di responsabilità civica. Per i ragazzi è segno di un impegno verso la propria scuola e la propria città, uno strumento educativo per imparare a confrontarsi con rispetto e lealtà, ad ascoltare e lavorare insieme per il bene comune».

Sette le candidate alla figura di sindaco: dopo la votazione, è risultata eletta Giorgia Nacci

Così l’assessore Paolo Bianchi ha introdotto in aula, mercoledì sera della scorsa settimana il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Rho. Sette le candidate alla figura di sindaco: dopo la votazione, è risultata eletta Giorgia Nacci. Al suo fianco due vicesindache: Emma Musumeci e Matilde Montorfano.