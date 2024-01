Gioia apre il 2024 dell'ospedale di Legnano: è lei la prima nata

All'ospedale di Legnano è arrivata finalmente la prima nata del nuovo anno.

La prima nata del nuovo anno all'ospedale di Legnano è Gioia

Ad aprire il 2024 è stata una bimba di nome Gioia, venuta alla luce alle 9.02 di oggi, mercoledì 3 gennaio. La piccola è figlia di una coppia residente a Rescaldina e alla prima pesata l'ago della bilancia si è fermato su 3.650 grammi.

Il 2023 si era invece chiuso con un fiocco azzurro: alle 23.02 di domenica 31 dicembre era infatti arrivato Matteo, figlio di una coppia residente a Turate, che alla nascita pesava 3.360 grammi.

Un 2023 da record: i parti sono aumentati del 9 per cento

Per il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Legnano, il 2023 è stato un anno record: il punto nascite ha toccato infatti quota 935 parti, il numero più alto degli ultimi dieci anni, con un incremento del 9% rispetto al 2022. Un dato rilevante e in controtendenza rispetto al trend nazionale di denatalità. Secondo i dati Istat riferiti a gennaio-giugno, in Italia le nascite sono diminuite, rispetto allo stesso periodo del 2022, di circa 3.500 unità (-1,9%).