Gioele, il piccolo fumettista che conquista la Feltrinelli

Spesso, le soddisfazioni più grandi arrivano grazie alle proprie passioni. Così è stato anche per il piccolo Gioele Erboli, alunno della quarta elementare della scuola Umberto Margherita di Savoia di Abbiategrasso che è stato premiato dalla libreria Feltrinelli di Milano per essersi classificato al primo posto in occasione dell’ottava edizione di “Nuvolette all’orizzonte”, concorso che insegna a raccontare il mondo a fumetti.

Un talento naturale

Il suo lavoro, dal titolo “L’essenziale è invisibile agli occhi” e ispirato a una celebre scena tratta dal romanzo de Il Piccolo Principe, ha riscosso grandissimo successo tra gli esperti del settore parte della giuria. Questo, ha tutto dell’incredibile se si pensa che la partecipazione di Gioele è arrivata quasi per caso. A proporglielo, è stata la sua maestra di italiano Luisa Agosti, che ha notato subito il suo talento speciale per il disegno.

“Appena l’insegnante ci ha parlato del concorso, abbiamo accolto subito con molto piacere l’invito a prenderne parte. Gioele ama disegnare fin da quando è piccino, ma è durante il periodo del Covid che ha manifestato maggiormente il suo interesse” – ha raccontato la mamma, Manuela Lorusso – “Ci chiede continuamente di stampare dei disegni, che poi ricopia, oppure disegna spesso durante il tempo libero, soprattutto anime”.

Nuova sfida alla prossima edizione di “Nuvolette all’orizzonte”

Fortissime le emozioni provate dalla famiglia non appena ha ricevuto la comunicazione della vittoria, nel mese di luglio.

“Quando abbiamo saputo la notizia, la felicità e l’emozione sono state travolgenti. Gioele desiderava vincere, anche se non immaginava che sarebbe successo davvero. Sa quanto vale, ma ha sempre bisogno di una parola o di una persona che lo rassicuri”– ha spiegato Manuela.

Visto il grande successo, il percorso dello studente dell’Umberto Margherita di Savoia nel mondo dei fumetti non si fermerà certo qui: infatti, attualmente frequenta un corso dedicato presso la casa editrice di Abbiategrasso Emacomics e, grazie al sostegno di insegnanti e familiari, parteciperà anche alla prossima edizione di “Nuvolette all’orizzonte”. La tematica, questa volta, sarà “Vent’anni dopo…”: partendo da un libro esistente, da una storia letta oppure da una vicenda personale o da un fatto di cronaca o di attualità, bisognerà raccontare in fumetto un sequel.