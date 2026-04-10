Giochi sportivi studenteschi “Pronti Partenza…Bià 2026”

Un settimana ricca di sfide, divertimento e condivisione. Tutti pronti a scendere in pista. Con l’arrivo della primavera torna puntuale uno degli appuntamenti più attesi dagli studenti dei comprensori scolastici abbiatensi: i Giochi della Gioventù.

Centinaia di ragazzi coinvolti

Si tratta di un momento di sport, entusiasmo e condivisione che ogni anno coinvolge centinaia di bambini e l’intera comunità educativa. L’edizione 2026 dei giochi sportivi studenteschi, intitolata “Pronti Partenza…Bià”, si svolgerà presso l’impianto sportivo di via Dante Alighieri 87/89 ad Abbiategrasso (stadio Federale), con un calendario dedicato a ciascun livello scolastico della scuola primaria.

Calendario delle giornate

Si parte lunedì 13 aprile 2026 dalle 9.30 alle 12 con le classi prime; martedì 14 aprile 9.30-12 classi seconde; mercoledì 15 aprile 9.30-12 le terze; giovedì 16 aprile 9.30-12 le quarte e venerdì 17 aprile le quinte. Sono previste giornate di recupero in caso di maltempo il 20 e 21 aprile, con gli stessi orari indicati. Diverse sono le discipline in programma. I bambini si cimenteranno in attività pensate per valorizzare movimento, gioco di squadra e sana competizione: velocità, dovranno affrontare un percorso di psicomotricità; lancio del vortex e gioco finale accessibile a tutti.

L’Amministrazione comunale e gli istituti scolastici invitano calorosamente tutte le famiglie a partecipare come pubblico e a fare il tifo per i giovani atleti.