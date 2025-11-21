Chiara Rebasti e Fabiola Sutera sono ottave in Italia alla coppia cerchio e clavette

A Caorle si è svolto il Campionato nazionale di specialità Gold dove hanno partecipato anche due atlete di Nerviano.

Ginnastica ritmica: buona prova per due atlete nervianesi al campionato nazionale

Chiara Rebasti e Fabiola Sutera sono ottave in Italia alla coppia cerchio e clavette. Un errore importante a metà esercizio non ha permesso loro di ripetere i fantastici podi di Catania e Campobasso. Come sempre espressività bravura e tecnica hanno caratterizzato il loro esercizio ma non e’ bastato.

Storia diversa per l’altra Nervianese in gara: Valentina Fabiano nelle Senior 1 alla palla ottiene uno strepitoso quarto posto nazionale ma come 3° punteggio italiano perché le seconde classificate erano a pari merito. Questo la dice lunga sulla bravura della Nervianese che per un solo decimo di punto non sale sul podio nazionale ma ha dato prova di essere tra le migliori ginnaste in questa categoria.

Si torna da Caorle con tanti feed back positivi, la certezza che il lavoro sta dando ottimi risultati e che la Nervianese riesce sempre ad essere nelle Ritmica che conta.