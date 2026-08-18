Ginnastica dolce, ripartono i corsi aperti agli over cinquanta

Come ogni anno, ripartiranno a settembre a Rho i corsi di “Ginnastica dolce over 50”, un’attività pensata per promuovere il benessere fisico e mentale delle persone che hanno superato i cinquant’anni e sono residenti in città. Si tratta di un programma di esercizi leggeri, adatti a tutti, che aiutano a mantenere attiva la muscolatura, migliorare la mobilità articolare e favorire l’equilibrio, con un’attenzione particolare alla prevenzione dei disturbi legati all’età.

I corsi

I corsi si svolgono in alcune palestre del territorio e sono tenuti da istruttori qualificati. Partecipare significa non solo prendersi cura del proprio corpo, ma anche vivere momenti di socializzazione e condivisione, rafforzando il senso di comunità e il piacere di stare insieme. La ginnastica dolce è un modo semplice ed efficace per restare in forma, prevenire dolori e rigidità, e affrontare con maggiore energia le attività quotidiane. È l’occasione giusta per rimettersi in movimento con gradualità, rispetto dei propri tempi e in sicurezza.

Grande partecipazione negli ultimi anni

Le attività sono molto partecipate, come è dimostrato dai dati della passata stagione e dal numero crescente di adesioni nell’arco degli ultimi cinque anni. Negli spazi della scuola Frontini lo scorso anno erano iscritti complessivamente 25 partecipanti; alla De André 31; alla Bonecchi 62; in via Alessandria 215; al Molinello 93, per un totale di 426 persone. Nell’88,50 per cento dei casi (377 in tutto) si tratta di donne. Pochi i neocinquantenni, mentre i numeri maggiori riguardano la fascia di età tra i 65 e i 69 anni, con 106 adesioni. Oltre 60 i neosessantenni, oltre 90 quanti vanno dai 70 ai 74 anni e dai 75 ai 79. Segno che le persone più mature attendono occasioni di questo tipo per fare ginnastica insieme e allenare il proprio corpo. Non mancano gli over 90: due persone hanno tra i 90 e i 94 anni: un bell’esempio per tutti gli altri.

Gli obiettivi

“I corsi – spiega Paolo Bianchi, assessore alle Politiche Sociali – vengono effettuati in diverse zone della città, in modo che tutti possano raggiungere facilmente le sedi indicate: si vuole offrire a tutti coloro che hanno superato i 50 anni la possibilità di svolgere una attività fisica puntando sulla collaborazione di professionisti che possono aiutare a compiere gli esercizi. Il corso dura da settembre a maggio, quindi si contano dalle 30 alle 35 settimane, parliamo complessivamente di una settantina di lezioni da 55 minuti: un lungo percorso che permette di tenersi sempre in allenamento”.

Spazio anche al nuoto

Da settembre sarà attivo anche un corso di nuoto dedicato agli over 50, pensato per chi desidera mantenersi in forma in acqua, migliorare la respirazione, la mobilità e il tono muscolare con esercizi dolci e mirati. Anche questo corso è riservato ai residenti e si svolgerà presso le piscine comunali, con istruttori qualificati e in un ambiente sicuro e accogliente.

Luoghi, giorni e orari dei corsi

PALESTRA – GINNASTICA DOLCE

Via Alessandria 2

martedì e venerdì 8.55- 9.50; 9.50-10.45; 10.45-11.40; 11.40-12.35

mercoledì e venerdì 13.55-14.50; 14.50-15.45; 15.45-16.40.

SCUOLA BONECCHI

Ingresso Via dei Cornaggia 33

martedì e venerdì 14.30-15.25;15.25-16.20.

SCUOLA DE ANDRE’

Via Salvatore di Giacomo 8

martedì 16.20-17.15

venerdì 15.50-16.45

SCUOLA FRONTINI

Via Verbania 1

martedì 15.00-15.55

venerdì 14.30-15.25.

PALESTRA MOLINELLO

via Trecate 52

martedì e giovedì 9.30-10.25; 10.25-11.20; 11.20-12.15.

Informazioni per le adesioni

Possono partecipare le persone over 50 residenti a Rho fino a esaurimento dei posti disponibili. E’ previsto un massimo di 30 partecipanti per ogni corso.

Le lezioni si svolgeranno dal 23 settembre 2026 al 28 maggio 2027. Il costo è pari a 150 euro per ogni percorso, compresa la quota associativa-assicurativa.

Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 2 settembre 2026 rivolgendosi ad Associazione AUSER INSIEME RHO – Via Dante 5, il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; Tel. 02.80792923 – 392.5436279.

Altri corsi

A Rho sono presenti altri corsi di ginnastica organizzati dalle Associazioni Anziani di Terrazzano, Passirana e Mazzo. Per informazioni rivolgersi a:

G.S.T. TERRAZZANO – Piazza Chiesa 20 – Tel. 339-8903240 da lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 chiedere del sig. Garavaglia

Associazione Anziani Passirana – Via Sant’Ambrogio 6 – Tel. 02.93162437 dal lunedì al sabato dalle ore 15.00alle ore 19.00 chiedere della sig.ra Anna Marchi.

A.S.C.R. MAZZO – Via San Pietro 3 Rho – E-mail: ascr.mazzo@yahoo.com; Tel. 342-7691084 chiedere di Romina.

Il corso di nuoto

Il corso di nuoto si svolgerà alla Piscina Comunale Molinello, in via Trecate 52, dal 16 ottobre 2026 al 7 maggio 2027, il venerdì dalle ore 9.50 alle ore 10.30.

Per le iscrizioni ci si può rivolgere al QUIC dal 13 ottobre 2026 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e contestualmente consegnare il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica. Il costo del corso di nuoto, con frequenza una volta alla settimana, è di 100,00 euro annuali.