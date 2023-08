Ginnastica dolce e nuoto per gli over 50

Ginnastica dolce, e presto anche il nuoto, per i cittadini over 50 di Rho.

Corsi

Con l’inizio di settembre, venerdì 1 aprono le iscrizioni per i corsi dedicati agli over 50 residenti a Rho, che prevedono al massimo 30 partecipanti per ogni gruppo. Si procede fino all’esaurimento dei posti disponibili, dunque occorre affrettarsi.

Ginnastica dolce

Per la Ginnastica Dolce, le lezioni sono previste dal 21 settembre 2023 al 31 maggio 2024, con un costo di 110 euro per ogni corso, quota associativa compresa.

Tante le opportunità, quattrodici in tutto, in giorni diversi della settimana e in luoghi diversi, come riportano i manifesti affissi in città: si farà ginnastica al Palalessandria, alla palestra di via de Amicis 2, alla scuola di via Salvatore Di Giacomo a Stellanda, in via Giulio Cesare a Lucernate, al Molinello e al Molinello Play Village (in date ancora da definire).

Per tutti i corsi, esclusi quelli del Molinello Play Village, è necessario rivolgersi ad Associazione AUSER INSIEME RHO nella sede di via Dante 5, numero di telefono 02.93922000, da lunedì a venerdì con i seguenti orari: 9.00 -12.00/15.30 -18.30.

Per il corso che sarà attivato al Molinello Play Village ci si potrà rivolgere a partire dal 5 settembre al QUIC - Sportello del Cittadino di Via De Amicis 1 (orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00).

In città verranno attivati altri corsi di ginnastica organizzati dalle Associazioni Anziani che fanno parte della Consulta Anziani. Per ottenere informazioni sono tre gli indirizzi a cui rivolgersi:

S.T. Terrazzano: Via Dalmazia, 13, presso la scuola elementare - Tel. 02.93901429 (chiamare il pomeriggio e chiedere del signor Garavaglia)

Associazione Anziani Passirana: Via Sant’Ambrogio 6 - Tel. 02.93162437 da lunedì a sabato: 15.00 - 19.00 (signora Anna Marchi)

S.C.R. Mazzo: Via San Pietro 9 - ascr.mazzo@yahoo.com - Tel. 342.7691084 (signora Romina).

Corsi di nuoto

Sono in cantiere anche corsi di nuoto che si svolgeranno dal 20 ottobre 2023 al 10 maggio 2024, il venerdì dalle ore 09.50 alle ore 10.30. Per le iscrizioni ci si deve rivolgere al QUIC dal 10 ottobre, dalle ore 8.30 alle ore 13.00. Il costo del corso di nuoto – che prevede la frequenza una volta alla settimana – è di 70 euro annuali. L’eventuale secondo giorno di frequenza prevede il pagamento della quota aggiuntiva di € 50,00 annuali. Tale secondo giorno sarà attivato, previa autorizzazione, in base al numero delle iscrizioni pervenute e si svolgerà il lunedì dalle ore 10.40 alle ore 11.20.

“Il movimento fisico è fondamentale per il benessere di ognuno di noi – commenta l’assessore ai Servizi Sociali, Paolo Bianchi - in particolare, con l’avanzare dell’età, continuare a muoversi con regolarità aiuta l’organismo a mantenersi in salute, agevolando il benessere di ossa e muscolatura e portando anche notevoli benefici a livello psicologico. I nostri corsi, peraltro, sono da anni luogo e momento di riferimento per la socialità e le relazioni, anche esse sempre da coltivare. Per questo lavoriamo per preservare questa bella occasione a prezzi calmierati”.