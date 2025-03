Giardino Pattani chiuso per lavori: sarà demolito il chiosco diroccato

Il giardino Piera Pattani di Legnano sarà chiuso al pubblico per tre giorni (dal 5 al 7 marzo) per consentire i lavori di abbattimento del chiosco già adibito a bar.

Giù il chiosco bar diroccato del giardino Piera Pattani

L’immobile, da tempo inutilizzato per la precaria situazione della copertura, era stato transennato per ragioni di sicurezza. Con l’abbattimento del chiosco procede il percorso di riqualificazione cominciato qualche anno fa con la sostituzione dei giochi per i bambini e che l’Amministrazione intende proseguire dotando di un nuovo bar quest’area verde, che è importante per diversi motivi: perché punto di passaggio, rappresentando una cerniera tra la zona centrale, la piazza Mercato e il cimitero Monumentale; perché collocata in un sistema di parcheggi (liceo, piscina, via Castello e piazza Mercato) e perché attraversata da una ciclabile, la Linea 15 Cambio, che presto si connetterà, lungo l’Olona, a Legnano.

Un nuovo chiosco e il collegamento all'area verde dirimpetto

L’iter procedurale per realizzare il nuovo chiosco richiederà diversi passaggi, quindi non potrà essere perfezionato a brevissimo. La ricostruzione del chiosco sarà il primo passo per aprire la visuale del giardino da viale Gorizia "collegandolo" all’area verde sul lato opposto della strada.