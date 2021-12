Abbiategrasso

"Mio padre ha lasciato un buon ricordo in tutti quelli che lo hanno conosciuto per la sua generosità fuori misura. L’affetto che stiamo ricevendo è tantissimo"

Gianni Fachin è venuto a mancare qualche giorno fa, il 27 novembre scorso, portato via dal maledetto Covid. A pochi giorni dal grande dolore e dal funerale, il figlio Diego Fachin, racconta che meraviglioso mondo fosse quello del padre. Molto ruotava e si mescolava alla sua grande passione: il calcio amatoriale abbiatense. Ma nel suo rettangolo verde non mancavano mai risate, sentimenti, beneficenza ed altruismo.

Gianni Fachin nel ricordo del figlio: l'altruismo e l'amore per il calcio

Ci sono quegli uomini impossibili da descrivere se non attraverso la loro passione. La loro vita si annoda in modo indissolubile a quel che amano. Di questo, Gianni Fachin è la rappresentazione per eccellenza. Raccontarlo al di là del calcio è impossibile. Una vita dedicata a questo sport, ai giovani ed a quelli che si ostinavano a voler rimanere giovani, a correr dietro ad un pallone, nonostante gli acciacchi, nonostante l’età. Gianni nasce il 30 dicembre del 1950 a Socchieve, in provincia di Udine. Si trasferisce con la famiglia a 13 anni ad Abbiategrasso, perché il padre trova lavoro alla Siltal. Nell’85 si mette in proprio e apre un’azienda per la lavorazione dell’acciaio inox, la Fasco, che nel 2010 viene poi rilevata dal figlio, Diego e diventa l’attuale Inox Idea.

Le parole di Diego

Come si diceva, il racconto è abbarbicato sulla grande passione di Gianni: il calcio.

"Ha sempre dato anima e corpo per il mondo del calcio della zona, ogni anno si faceva in quattro per tornei di beneficenza e per manifestazioni. Sempre sorridente e con la battuta pronta, ma anche molto sanguigno. Poteva capitare di avere discussioni anche accese con lui in campo, ma era certo che a fine partita ti sedevi al suo tavolo a bere un bicchiere (pagato da lui)!".

La vita nel pallone

Mediano da 3 polmoni e 100 chilometri a partita ma con i piedi buoni. Nei primi anni 90 smette di giocare e insieme ad amici ed ex calciatori inizia l’avventura del calcio amatoriale, facendo l'allenatore per tantissimi anni. Prende in gestione un campo abbandonato nella cascina di Bugo (frazione di Ozzero) e con gli anni e tanto lavoro diventa il campo di calcio più bello della zona. Per molti anni milita nel campionato Aisa di Magenta, prima come giocatore e poi come mister. Continua il figlio: "Ha lasciato un buon ricordo in tutti quelli che lo hanno conosciuto, per la sua generosità fuori misura. L’affetto che stiamo ricevendo è tantissimo e siamo felici di questo".

Il Covid, la febbre, il ricovero e le speranze infrante. "Non è riuscito a vincere l'ultima partita"

"Era vaccinato, il 19 novembre avrebbe dovuto fare la terza dose, ma non ha fatto in tempo. Dopo una settimana di febbre, il 16 è stato ricoverato all’ospedale di Legnano dove hanno provato a curarlo tramite il casco. Il 22 hanno deciso di sedarlo ed intubarlo; non è riuscito a vincere l’ultima partita. Il 27 sera ci ha lasciati. Il 19, con il casco dell’ossigeno, era preoccupato che qualcuno passasse a prendere il defibrillatore a casa sua, perché la domenica c’era la partita. Il 22, prima che lo addormentassero, ci siamo sentiti al telefono e mi ha detto: «ciau nan, sa vedum quant che guarisi». Lascia me, sua sorella che vive in Friuli e mio figlio, il suo adorato Tommy. Mia mamma è morta di un brutto male 3 anni fa".

La generosità per il campo di Bugo, che Diego porterà avanti

"Un uomo la cui generosità ha sempre lasciato a bocca aperta. Mi sono sempre scontrato con lui perché si dava troppo, per tutto e tutti e tante volte poi ci rimaneva male. In quanti si sono approfittati di lui e della sua generosità. Ma poi mi diceva che non gli interessava, perché lui poteva andare in giro a testa alta".

Anche per questo Diego non è mai voluto entrare nelle dinamiche della società e della gestione del campo di Bugo, perché lo faceva troppo arrabbiare il vedere che fosse sempre il padre a far tutto e metterci tanti e tanti soldi.