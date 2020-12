Ennesimo episodio all’interno dell’area industriale abbandonata ad Abbiategrasso, intervengono i vigili del fuoco

Incendio doloso negli edifici dell’ex Siltal

Vigili del fuoco negli edifici dismessi della Siltal di via Buozzi ad Abbiategrasso nel pomeriggio di ieri. A bruciare, alcuni materiali ancora presenti nel plesso, per un incendio doloso che potrebbe essere stato appiccato da qualcuno che si è deliberatamente introdotto all'interno della sede abbandonata. Non si tratta del primo episodio: in passato ripetuti sono stati gli interventi di forze dell'ordine e vigili del fuoco per roghi di sterpaglie o peggio dei rifiuti ritrovati nell'ex area industriale, comprese alcune lastre di eternit. (foto: Claudia Gomez via facebook).