Giancarlo Cattaneo eletto nuovo presidente della Fondazione Teatro civico de Silva

Un nuovo presidente per la Fondazione Tetaro de Silva di Rho. Nei giorni scorsi, durate la riunione dei soci è stato eletto alla guidata della Fondazione Giancarlo Cattaneo che fino ai giorni scorsi ricopriva il ruolo di vice presidente. Il presidente uscente, Fiorenzo Grassi ricoprirà il ruolo di direttore Generale e direttore artistico del teatro mentre la carica di vice presidente è stata affidata alla rhodense Maddalena Maggi

Un’altra rhodense, Giovanna Sellerio entra in fondazione con il ruolo di consigliera

Un’altra rhodense, molto conosciuta in città, Giovanna Sellerio, nota commerciante del centro storico e past president del Rotary Club Milano Rho Fiera Centenario entra invece in fondazione con il ruolo di consigliera. Giancarlo Cattaneo ha alle spalle diversi incarichi tra pubblico e privato che lo ha portato a essere Dirigente presso il comune di Bollate, da sempre impegnato nella valorizzazione del territorio del Nord-Ovest Milano nel 1989 ha dato inizio al Festival di Villa Arconati, di cui è stato Direttore Artistico dal 1989 al 2019 e ha seguito l’importante rassegna che si svolge nel periodo natalizio «Musica dei Cieli».

Tutto esaurito allo spettacolo dei sei ballerini di Kataklò Athletic Dance Teatre

Teatro de Silva che sabato sera ha visto il tutto esaurito grazie allo spettacolo dei sei ballerini di Kataklò Athletic Dance Teatre che hanno conquistato il pubblico rhodense con la loro potenza espressiva e la loro abilità artistica. Uno spettacolo carico di energia e emozione quello diretto da Giulia Staccioli che fonde luci, corpi. Prossimo appuntamento al teatro di via Castelli Fiorenza sarà il 31 ottobre con «In Concerto»

I Solisti e l’Orchestra del Teatro alla Scala tornano per la quarta volta sul palcoscenico del Teatro Civico

I Solisti e l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala tornano per la quarta volta sul palcoscenico del Teatro Civico di Rho per due concerti promossi e sostenuti da Fondazione Bracco. La straordinaria qualità musicale dell’Accademia incontra ancora una volta l’eccellenza acustica del nostro teatro, in un appuntamento ormai consolidato, atteso con entusiasmo dal pubblico e dagli artisti stessi.