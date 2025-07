Giacomo Poretti riceve il premio nazionale Franco Enriquez alla carriera

l'importante riconoscimento

La cerimonia di consegna del Premio si terrà il 30 agosto al Teatro Comunale Cortesi di Sirolo

Giacomo Poretti, attore, autore e direttore artistico, originario di Villa Cortese insieme a Luca Doninelli e Gabriele Allevi, del Teatro Oscar e del Teatro degli Angeli di Milano (sedi del centro di produzione teatrale Gli Incamminati), è stato insignito del prestigioso Premio Nazionale Franco Enriquez 2025 alla carriera.

La cerimonia di consegna del Premio si terrà il 30 agosto al Teatro Comunale Cortesi di Sirolo (AN), durante la serata conclusiva del “Festival e Premio Nazionale Franco Enriquez”, quest’anno giunto alla sua XXI edizione dal titolo “Folli d’arte e d’amore”. Il Premio Franco Enriquez, istituito in memoria del celebre regista e attore scomparso nel 1980 è promosso dal Centro Studi Franco Enriquez in collaborazione con il Comune di Sirolo.

Con il Premio alla carriera che ogni anno celebra personalità di spicco del mondo teatrale che si sono distinte non solo per il valore artistico, ma anche per l’impegno civile e la capacità di incidere nella società, la giuria riconosce nel percorso professionale di Giacomo Poretti un’eccellenza italiana.

Dagli esordi con il celebre trio comico formato con Aldo Baglio e Giovanni Storti, fino ai successi teatrali e cinematografici, Giacomo Poretti ha costruito una carriera lunga oltre 25 anni, sempre all’insegna di una comicità impegnata, che non si limita all’intrattenimento, ma in grado di aprire spazi di riflessione e consapevolezza. Attraverso personaggi ironici e vicini al quotidiano, ha saputo raccontare storie che il pubblico riconosce come proprie, capaci di far sorridere e riflettere.

Oggi, nelle vesti di direttore artistico del Teatro Oscar e del Teatro degli Angeli di Milano, Poretti presenta insieme a Luca Doninelli e Gabriele Allevi, la nuova stagione dei due teatri, intitolata “La Pace che cerchiamo” che prenderà il via il prossimo ottobre. Con Toni Servillo, Alessandro Bergonzoni, Laura Marinoni e Michela Cescon, insieme alle compagnie Scena Verticale e Teatro La Ribalta-Kunst der Vielfalt - per citarne alcuni, il cartellone 2025/2026 dà spazio anche a compagnie emergenti, parla di attualità, unisce leggerezza e pensiero critico, tradizione e ricerca, affermando le due realtà teatrali come luoghi di sperimentazione, formazione e comunità.