Gestione del verde pubblico: approvato l'affidamento ad Amaga per 10 anni

Ambiente

Previste anche alcune novità: reperibilità h24 per far fronte alle emergenze

Nell’ultima seduta prima della pausa estiva, mercoledì sera 30 luglio 2025, il Consiglio comunale di Abbiategrasso ha approvato all’unanimità l’affidamento in house providing del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico alla società Amaga per i prossimi 10 anni.

Mappatura dettagliata del territorio

Un risultato importante , al quale l’amministrazione e la società di viale Cattaneo sono arrivate grazie ad un percorso che ha visto la collaborazione proficua di un soggetto terzo – la società Terra Viva. Quest'ultima è stata incaricata di effettuare una mappatura dettagliata del territorio con la catalogazione delle tipologie di verde presenti , stabilendo anche le corrette modalità di mantenimento e cura del patrimonio arboreo complessivo.

A seguire passo passo le varie fasi che hanno portato alla stesura della bozza di contratto sono stati gli uffici comunali, in particolare il Settore Sviluppo del Territorio con il dirigente Giorgio Lazzaro, coadiuvato dalla nuova responsabile del Servizio Ambiente e Energia, Margherita Colagrande con la collaborazione del personale di Amaga coinvolto.

Tra le novità sostanziali, l’assessore di riferimento Valter Bertani ha sottolineato la reperibilità h24 di personale Amaga per far fronte alle emergenze e il raddoppio degli sfalci programmati .

Questo si tradurrà in una maggiore attenzione verso le periferie e i parchi cittadini. Il valore del servizio sarà di 900 mila euro all’anno (IVA esclusa), cifra raggiunta a seguito di uno sconto del 20% applicato da Amaga, che comunque consentirà importanti investimenti in termini di personale e attrezzature per garantire in servizio efficiente.

La soddisfazione del sindaco