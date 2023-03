Gelato day 2023: ecco le gelaterie che aderiscono nel milanese

Venerdì 24 marzo 2023 sarà il Gelato Day 2023 dove poter festeggiare con decine di gusti unici: nell'articolo l'elenco delle gelaterie dell'Ovest milanese che hanno aderito.

Gelato day 2023: l'elenco delle gelaterie che aderiscono

L’undicesima edizione della Giornata europea del gelato artigianale si celebra venerdì 24 marzo 2023. Un’occasione unica per omaggiare uno dei prodotti più amati in tutto il mondo e promuovere il sapere artigiano e lo sviluppo della tradizione gastronomica del settore, come racconta il nostro portale Newsprima.it. Da Nord a Sud dell’Italia e in tutta Europa, sarà possibile gustare coni e coppette preparate dai maestri gelatai delle oltre trecento attività che aderiscono.

Clicca qui per l'elenco completo delle gelaterie che partecipano al Gelato Day 2023

Il gusto dell'anno, l'Apfelstrudel

Il gusto dell'anno dell'edizione 2023 del Gelato Day è l'Apfelstrudel, scelto dall'Austria. Un gusto che omaggia un dolce tipico della tradizione austriaca.

La ricetta ufficiale prevede un gelato a base bianca con polpa di mela e una leggera aromatizzazione con rum e olio di limone, cui si aggiunge una spolverata di cannella, uva sultanina, preferibilmente scura, infine il pan grattato.

Ma come sempre tutti i gelatai che partecipano sono invitati a rivisitare la ricetta secondo il proprio gusto e fantasia.

Le origini dell’Apfelstrudel sono antiche: questo dolce – letteralmente “vortice di mele” – vanno ricercate probabilmente in Arabia, prima di arrivare in terra egiziana, in Palestina, in Siria e in Turchia. In particolare, si ritiene che sia una variante dell'antico dolce turco baclava: sarebbe stato il sultano Solimano, nel 1596 a seguito della sconfitta dell’Ungheria, a diffondere la ricetta in quell’area. Tra XIV e XV secolo, attraverso i Balcani, con la conquista da parte dell’Austria dell’Ungheria, arriverà quindi a Vienna, dove si diffonderà nei salotti aristocratici della città prima di comparire ufficialmente nel 1827 sul Grande libro di cucina viennese di Anna Dorn col nome, appunto, di Apfelstrudel. Le ricette all’Apfelstrudel sono diverse e legate agli ingredienti naturali delle regioni - in particolare Austria, ma anche Ungheria, Trentino - Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia - dove questi fantastici dolci vengono prodotti.

Il contest Gelato Day 2023

Come già avvenuto in passato, anche l'edizione 2023 del Gelato Day sarà abbinata a un contest. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i gelatieri europei e si potrà partecipare fino al 30 settembre. Sarà necessario realizzare un breve video in cui viene mostrata la preparazione del gelato. I filmati saranno valutati da una giuria di esperti che voterà originalità della presentazione, qualità del video, illustrazione del processo produttivo, estetica e decorazione della vaschetta.

L'elenco delle gelaterie dell'Ovest milanese che hanno aderito

Gelateria I Tre Diamanti Lombardia MI Abbiategrasso Viale Serafino dell’Uomo 12

Fiordipanna Arese Lombardia MI Arese Piazza 11 Settembre 5

Gelateria Mazzini Lombardia MI Castano Primo Piazza Mazzini 16

Fiordipanna Lombardia MI Cornaredo p.zza della Libertà, 36

-16° Artigiani del Gelato Lombardia MI Lainate v.le Rimembranze, 14

Love&Gelato Lombardia MI Magenta via Roma, 74

Gelateria Magenta Lombardia MI Megenta Piazza Liberazione, 18

Sir Oliver Lombardia MI Novate Milanese via G. Garibaldi, 31