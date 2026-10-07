Gattile di Rho: a otto anni dal rogo solo parole, promesse e tanta… terra

Ottocento chilometri di tracciato per unire Milano a Napoli, con 113 tra ponti e viadotti, 572 cavalcavia e 38 gallerie. E’ stata costruita in 8 anni l’Autostrada del sole, una delle più grandi opere italiane realizzata tra il 19 maggio del 1956 e il 4 ottobre del 1964.

L’immobilismo

Otto anni, lo stesso periodo in cui a Rho non si è riusciti (prima con la Giunta Romano che ha gestito gli anni 2019-2022 e che in questa vicenda ha le «responsabilità» politiche minori dovendo affrontare il post emergenza e i primi progetti e poi con quella attuale) a costruire un rifugio per i gatti abbandonati, nonostante le finanze a disposizione. Finanze ottenute in gran parte dalle offerte dei cittadini che in questi 2.920 giorni non sono stati tutelati da coloro che li rappresentano.

E’ una vicenda imbarazzante quella della realizzazione del gattile. Parole, promesse, qualche interrogazione fatta dai consiglieri di opposizione Daniele Paggiaro e Stefano Giussani (giusto dirlo), ma alla fine solo parole, promesse. E tanta terra, quella che si trova in via Turati. Imbarazzante l’immobilismo della politica che è stata a guardare il «comportamento» tenuto in questi 8 anni da Dimensione Animale Rho che ha incassato i tanti soldi dei cittadini e avrebbe dovuto costruire il gattile sul terreno di proprietà del Comune.

GUARDA LA GALLERY (25 foto) Il sindaco Orlandi di Rho con la sua Giunta Paolo Bindi - Pd Rho Stefano Bernasconi - Pd Rho Yasmine Bale - Pd Rho Roberto Bellofiore - Pd Rho Calogero Mancarella - Pd Rho Andrea Recalcati - FdI Rho Elisa Casati - Pd Rho Edoardo Conti - Pd Rho Fulvio Caselli - Pd Rho Giuseppe Caronni - Lista+Rho Angelo Rioli - Lista+Rho Salvatore Tranchina - Lista+Rho Monica Varasi - Lista+Rho ← →

L’inizio della vicenda

Erano da poco passate le 3 della notte tra il 26 e il 27 settembre del 2018 quando le fiamme distrussero gran parte della struttura di via Turati rendendola inagibile.

Spente le fiamme, era subito partita la gara di solidarietà: «Grazie a tutti quelli che in queste ore stanno esprimendo la loro solidarietà e ci stanno offrendo aiuto», le parole pronunciate per giorni dai responsabili di Dimensione Animale Rho che in quelle prime settimane avevano raccolto veramente di tutto, soldi, cibo per i gatti che si erano salvati dalle fiamme, coperte, cucce.

Così tanto da dover chiedere in prestito ai volontari i box di casa dove poter mettere tutto quanto raccolto. Poi, finita la gara di solidarietà, erano stati decantati grandi progetti per un gattile a cinque stelle, progetti poi ridimensionati progressivamente. E ancora, mattoni prima comprati e poi abbandonati in strada. Infine, il nulla. Perchè in via Turati non c’è davvero nulla, e di anni ne sono passati otto.