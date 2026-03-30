L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il comitato “Una scuola per la pace”, ha rappresentato un importante momento di condivisione e riflessione

Sedriano si è colorata di pace grazie alla partecipazione entusiasta dei bambini e dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo, protagonisti di una significativa Marcia della Pace che ha coinvolto la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e le classi prime della scuola secondaria di primo grado.

Gande partecipazione alla Marcia della pace dell’Istituto comprensivo di Sedriano

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il comitato “Una scuola per la pace”, ha rappresentato un importante momento di condivisione e riflessione sui valori fondamentali della convivenza civile, del rispetto e della solidarietà. Striscioni colorati, cartelloni e messaggi di speranza hanno accompagnato il corteo, testimoniando l’impegno dei più giovani nella costruzione di un mondo migliore.

Un elemento particolarmente significativo della manifestazione è stato il grande tricot della pace: tutte le classi dell’istituto hanno realizzato una propria bandiera della pace, esprimendo creatività, emozioni e pensieri. Le singole bandiere sono poi state unite per creare un grande elaborato collettivo, trasportato con orgoglio lungo le vie del paese durante la marcia, diventando simbolo visibile dell’unione e della partecipazione di tutta la comunità scolastica.

La marcia si è svolta in un clima di grande partecipazione ed emozione: i bambini dell’infanzia, gli alunni della primaria e le classi prime dei ragazzi della secondaria con la loro spontaneità, hanno portato sorrisi, canti e slogan dedicati alla pace.

Chi era presente alla marcia

All’evento erano presenti anche importanti rappresentanti del territorio: il responsabile del comitato per la pace, il Sig. Colombo, il sindaco, gli assessori comunali, le forze dell’ordine e il parroco, la cui partecipazione ha sottolineato il valore civico e condiviso dell’iniziativa.

A sottolineare l’importanza dell’evento è stata la dirigente scolastica, Marzia Monica Costa, che ha evidenziato come momenti come questo siano fondamentali per educare le nuove generazioni ai valori della cittadinanza attiva e responsabile. La dirigente ha ringraziato docenti, famiglie e il comitato organizzatore per il prezioso contributo alla riuscita dell’iniziativa La Marcia della Pace non è stata solo un evento, ma un’esperienza educativa significativa, capace di unire scuola e territorio in un messaggio forte e condiviso: la pace si costruisce ogni giorno, a partire dai piccoli gesti.

Un’iniziativa che ha lasciato un segno importante nei cuori di tutti i partecipanti e che rappresenta un esempio concreto di come la scuola possa essere luogo di crescita, dialogo e speranza per il futuro.