Game in biblioteca: il progetto prosegue anche nel 2026

La biblioteca di Gaggiano continua a essere un luogo di incontro, condivisione e partecipazione. Con Game in Biblioteca, l’Amministrazione comunale propone anche nel 2026 appuntamenti mensili dedicati ai più giovani, pensati per favorire la convivialità, il gioco condiviso e la relazione tra ragazzi, giovani e famiglie, tutto all’interno di un ambiente confortevole.

Spazio educativo per la comunità

Attraverso giochi da tavolo adatti alle diverse età, la biblioteca si conferma uno spazio educativo, inclusivo e aperto alla comunità, dove il gioco diventa occasione di crescita e socialità. Un’iniziativa molto apprezzata che ha incontrato il favore di molte giovani. Per questo motivo si andrà avanti anche nel nuovo anno.

«La biblioteca è un luogo d’incontro e condivisione – spiega Gabriel Gualtieri consigliere comunale delegato alla Comunicazione – e continuerà ad esserlo sempre di più anche nel 2026 con tante proposte. Con Game in Biblioteca il Comune propone un appuntamento mensile dedicato ai più giovani. Attraverso giochi da tavolo pensati per l’età dei partecipanti, ragazzi e giovani hanno l’opportunità di imparare a stare insieme e a condividere esperienze, tutto in un contesto educativo ed accogliente. In questo modo la biblioteca diventa uno spazio vivo e aperto alla comunità. Un impegno che l’Amministrazione mantiene nel creare occasioni di crescita, partecipazione e aggregazione per i più giovani»

Il Comune ha già programmato gli appuntamenti mensili per la prima parte del 2026: 18 gennaio, 8 febbraio, 1 marzo, 12 aprile e 17 maggio. Il gioco diventa in questo modo un mezzo educativo e di socializzazione.