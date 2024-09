Gagian in festa: un weekend ricco di eventi

Torna l'appuntamento con "Gagian in festa" organizzato da Pro Loco Gaggiano e Comune di Gaggiano all'insegna di musica, cibo, bancarelle, visite guidate, sfilata di moda, negozi aperti e tanto altro! Giornate di festa con un programma ricco che si rivolge a chiunque abbia voglia di divertirsi in un'atmosfera rilassata, e chi – curioso di conoscere nuove realtà – abbia interesse a partecipare alle varie attività che i soci volontari di Pro Loco Gaggiano hanno organizzato in collaborazione con l’Amministrazione. Gaggiano sa proporre iniziative che attraggono e gli eventi che si susseguono e che vengono proposti negli anni lo dimostrano...vi aspettiamo quindi numerosi anche quest'anno!

Il programma

Ecco alcuni degli appuntamenti programmati: Sabato 5 ottobre nel cortile del Centro Anziani con ingresso da Via Gozzadini, dalle h. 15 merenda Eternamente Giovani e dalle 17 evento poetico dal titolo Azzurro Elementare a cura di A. Coppola. Dalle 18 Street Food Festival in via Gozzadini in attesa del concerto dei Settesotto alle 21, coverband tra le più gettonate e richieste nel panorama musicale d’intrattenimento.

Domenica 6 ottobre dalle 9 alle 18 potrete passeggiare tra bancarelle, esposizione di Ferrari, Vespe, biciclette d'epoca (Via Gozzadini, Piazza Repubblica, Via Carroccio) e i negozi aperti. In Piazza Daccò la sfilata del Corpo Musicale 1854 alle 11 ed esibizioni sportive alle 11 e alle 15. Alle 12.30 la tradizionale risottata in Piazza Ferraroni con vista sul Naviglio ed il Santuario.

Alle 15 giro turistico a piedi con ritrovo in Piazza Ferraroni e arrivo a Palazzo Uboldi, accompagnati dai volontari de Il Rachinaldo. Alle 17 laboratori musicali per bambini a cura di Ricordi Music School in Piazza Daccò. In Piazza Repubblica, sempre alle 17 sfilata di moda Aperifashion a cura dei negozi di abbigliamento, scarpe, gioielli gaggianesi e a seguire esibizione della Compagnia teatrale Favolafolle.

Dalle 18 Via Roma by night con la chiusura al traffico della Via Roma: negozi aperti, cibo, musica, magia e spettacolo finale alle 22. Tutto il giorno presenza di gonfiabili e del podcast di Radio SP30 a cui potranno partecipare le associazioni del territorio per promuovere le proprie attività.