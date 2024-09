A Gaggiano un bus che collega le frazioni alla stazione

Gaggiano e il suo arcipelago di frazioni sono interessati da una notizia, insolitamente positiva per il tema, in campo di trasporti: è stato infatti ripreso ad ampliato il servizio navetta che collega Vigano e Bonirola con la stazione di Gaggiano, precisamente con l'ingresso che sfocia su via Marconi. Ci saranno quindi, d'ora in avanti, una corsa al mattino (in partenza alle 6.45 da via Gramsci) e una al ritorno (in partenza alle 17.15 dalla stazione di Via Marconi). La navetta di ritorno è stata introdotta per venire incontro specialmente alle esigenze di lavoratori e studenti universitari.

Servizio ampliato

«Il servizio è stato introdotto dall'Amministrazione precedente, abbiamo scelto di riconfermarlo e ampliarlo appunto perché apprezzato dai cittadini - spiega il sindaco Enrico Baj - Lo abbiamo voluto ampliare con una corsa di ritorno. Non escludiamo di ampliare ulteriormente il servizio in futuro, nonostante già ora la Stav colleghi San Vito alla stazione con diverse corse quotidiane. Il nostro sarebbe, però, ovviamente un servizio interno, calibrato sulle esigenze mirate delle piccole realtà. Il progetto però è ancora in fase embrionale sia per quanto riguarda le eventuali modalità (appalti a cooperative esterne, assunzione di personale, etc) sia la possibile ricaduta in termini economici sulle casse comunali. Il servizio è attivo da pochissimi giorni e ci interessa promuoverlo così che la notizia della sua esistenza possa raggiungere anche chi magari non segue i social, dove abbiamo dato l'annuncio sulla pagina del comune (oltre che sul sito amministrativo). Il nostro obiettivo è di implementare ulteriori collegamenti, in modo da unire anche le altre frazioni al centro di Gaggiano nel breve periodo».

Per ridurre i disagi

Le corse sono operative da lunedì, riprendendo il servizio già apprezzato lo scorso anno. L’Amministrazione comunale ritiene che queste nuove corse, attive dal lunedì al venerdì, rappresentino un primo, ma significativo passo verso un trasporto pubblico locale più efficiente e accessibile. L’iniziativa va interpretata in un contesto dove l’attuale sistema di trasporto pubblico, negli ultimi anni, ha evidenziato diverse falle, ritardi, corse sospese, mezzi affollati, disagi che hanno interessato tutto il territorio, provocando problemi ai cittadini che devono andare a scuola o al lavoro.