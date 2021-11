La cerimonia di insediamento

Si è svolta ieri, sabato 13 novembre nella chiesa di Sant'Invenzio di Gaggiano la nomina del nuovo parroco don Gabriele Moschettini (foto: Claudio Gandelli)

Gaggiano saluta il nuovo parroco, don Gabriele Moschettini

Si è svolta ieri, sabato 13 novembre nella chiesa di Sant'Invenzio di Gaggiano la nomina del nuovo parroco don Gabriele Moschettini, che prende il posto di don Piercarlo Fizzotti. Chiesa gremita per la cerimonia condotta dal vicario episcopale, con tantissimi fedeli e, tra le prime file, anche Bruna Moschettini, madre del nuovo parroco gaggianese. Presente per l'Amministrazione comunale il vicesindaco Francesco Berardi. All'inizio della cerimonia si è svolto in forma statica nell'atrio della chiesa, un breve saluto musicale da parte del corpo Musicale di Gaggiano 1845.