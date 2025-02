Gaggiano: nuovo incontro dal Prefetto per il trasporto pubblico

Il Comune di Gaggiano si pone in prima linea per sollecitare iniziative concrete e urgenti volte a ripristinare un servizio di trasporto pubblico efficiente e rispondente alle esigenze degli utenti, richiamando le società coinvolte ad un'azione tempestiva.

Gaggiano, nominato dal Prefetto di Milano quale Comune capofila del bacino del Magentino e Abbiatense, sta lavorando per portare le istanze del territorio e trovare le soluzioni per tentare di arginare il fenomeno che affligge i viaggiatori.

La scorsa settimana c’è stato nuovo incontro, il primo del 2025, del sindaco di Gaggiano Enrico Baj in Prefettura. Come era stato annunciato si è tenuto l'incontro mensile convocato dal Prefetto per esaminare lo stato del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Alla riunione hanno partecipato, oltre al Prefetto Claudio Sgaraglia , i rappresentanti dei sette ambiti del Tpl , l'Assessore Regionale ai Trasporti Franco Lucente, il Consigliere della Città Metropolitana Marco Griguolo e il Direttore del Tpl Luca Tosi.

Alcune soluzioni sul tavolo:

“Il Direttore Tosi ha annunciato l'istituzione di un fondo straordinario destinato all'acquisto di dieci autobus di 18 metri. Inoltre, l'agenzia ha pubblicato un avviso di manifestazione d'interesse rivolto alle aziende in grado di integrare il servizio in caso di necessità – aggiunge - Il Comune di Gaggiano ha rinnovato al Prefetto la richiesta di istituire un tavolo tecnico permanente tra i comuni dello stesso ambito e l'agenzia TPL. In merito ai servizi, per agevolare e informare i viaggiatori , è stato proposto di utilizzare la tecnologia. Al dottor Tosi è stata avanzata la proposta di sviluppare un'applicazione per utenti, volta a fornire aggiornamenti in tempo reale su ritardi e disservizi, iniziativa particolarmente apprezzata anche dal Prefetto. In aggiunta, abbiamo dettagliato e protocollato, come portavoce del magentino-abbiatense, tutti i disservizi riscontrati nelle nostre aree, al fine di migliorare il servizio offerto alla cittadinanza”