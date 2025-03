Gaggiano: Mauro Calvi primo ai Mondiali di ornitologia

Tra Gaggiano e Santa Maria da Feira (sobborgo della portoghese Porto), ci sono quasi duemila chilometri: questa la distanza che una piccola canarina bianca e nera ha dovuto percorrere per trionfare al Campionato Mondiale di Ornitologia 2025. Ma non ci è arrivata in volo, bensì in una lussuosa gabbietta e con l'amorevole scorta del suo allevatore, il gaggianese Mauro Calvi.

Il team dei canarini gaggianesi contava sei esemplari, tre dei quali si sono aggiudicati un posto sul podio in diverse categorie, dimostrandosi quindi più che all'altezza delle aspettative del loro padrone: "Il merito è tutto loro però, fanno tutto loro. Io mi occupo soltanto di fornire cibo, acqua e tutto quello di cui hanno bisogno per riprodursi e vivere felici. Rispetto anche la stagione degli amori naturale, senza anticiparla con lampade al led o altri metodi".

Il sistema evidentemente funziona, dato che decenni di onorata carriera, Calvi ha portato a casa parecchi riconoscimenti:

"Eh si, il bello sono le coccarde, io sono invaso, ne ho tantissime!Ma il bello di questa mia passione è anche il fatto di poter conoscere persone nuove e visitare un po' di mondo. I prossimi mondiali, ad esempio, si terranno in Belgio (e parecchi allevatori hanno già prenotato una stanza, per non ripetere l'esperienza di Santa Maria!). Senza contare le prossime tappe italiane: Cesena, Parma, Modena, Bari... Insomma, siamo stati e saremo un po' dappertutto. Faccio parte della FOI (Federazione Italiana Ornitologia) dal 1984, e in tutto questo tempo ho fatto un bel po' di esperienze. Certo, come in tutte le comunità in cui c'è competizione, anche nella nostra ci sono un po' di invidie e qualche battibecco, ma in generale ci sentiamo spesso per scambiarci consigli e idee su come nutrire e trattare i canarini. Penso che continuerò a farlo ancora per tanto tempo!"