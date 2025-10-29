Gaggiano cambia volto e diventa sostenibile

Obiettivo centrato per l’Amministrazione comunale di Gaggiano. Lo studio di fattibilità per la riqualificazione di piazza della Repubblica, ha ricevuto l’ok da Regione Lombardia con un finanziamento di 500 mila euro. Si tratta della rivalutazione di un’area che è stata concepita 60anni fa e che merita la giusta rimodulazione.

Soddisfatto il sindaco Enrico Baj, che valuta e ringrazia il team di lavoro che ha permesso di raggiungere questo importante traguardo.

“Devo ringraziare i miei uffici che hanno fatto un lavoro straordinario e hanno ottenuto il risultato – spiega il sindaco Enrico Baj – L’obiettivo è chiaro, come quello richiesto dal bando: interventi integrati in aree pubbliche urbane per la riduzione delle emissioni derivanti dal traffico e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Noi con questo studio di fattibilità abbiamo presentato un progetto che ha accolto gli elementi richiesti – prosegue – Grazie a questi finanziamenti, possiamo realizzare qualcosa di rilevante per il futuro del nostro Comune e per il bene di tutta la comunità”.

“Abbiamo scelto di partecipare al bando “Strade Verdi” della Regione Lombardia, che promuove la creazione di aree pubbliche pedonali, pavimentazioni drenanti e l’espansione di aree verdi per migliorare la vivibilità degli spazi urbani – rimarca – Abbiamo quindi presentato un progetto di fattibilità sia tecnica che economica, conforme ai requisiti del bando – precisa il primo cittadino – Il contributo coprirà una parte significativa dell’investimento, stimato in 700 mila euro totali, con un impegno economico da parte del Comune di Gaggiano di circa 200 mila euro. Questa è un’opportunità che non volevamo lasciarci sfuggire. I progetti pubblici, per essere realizzati, devono essere preparati con cura e lungimiranza, facendo leva sulle sinergie con gli enti sovracomunali. Abbiamo l’intenzione di realizzare questo sogno della nostra comunità, atteso da molti anni, e ci impegneremo a considerare tutti gli aspetti connessi a questo importante intervento. Siamo certi che questo progetto non solo migliorerà la qualità della vita nel nostro paese, ma rafforzerà anche il senso di comunità e appartenenza tra i cittadini».