Cambio della guardia alla guida del Lions Club Legnano Castello le Robinie. I soci del club, riuniti in assemblea elettorale per il rinnovo delle cariche sociali per l’annata lionistica 2026-2027, hanno eletto a maggioranza assoluta alla Presidenza del Club Franco Paolo Colombo che dal primo luglio 2026 sostituirà l’attuale presidente Alberto Romanò.
Franco Paolo Colombo nuovo presidente del Lions Club Legnano
Colombo, persona conosciuta a Legnano oltre che per la professione di medico di base (che ancora svolge) anche per il suo impegno sociale – politico/amministrativo e per essere stato consigliere comunale in città, ha ringraziato per la fiducia accordatagli.
Il rinnovo del Consiglio
Insieme al rinnovo della carica di presidente, è stato eletto anche il nuovo Consiglio nelle persone di Alberto Romanò Past Presidente, Marco Patano Cerimoniere, Massimo Pagani Tesoriere, Marco M. Rotondi Segretario, Massimo Monaco Presidente Comitato Soci, Adriano Ziglio Censore, Francesca Trani, Liviana Barlocco, Veniero Gambaro, Luca del Col Balletto, Gianfranco Bononi, Gianni L. Berti, Fulvio Ferrara, Lugi A. Assandri, Consiglieri.
Al nuovo Presidente tutto il Club e il Consiglio augurano “buon lavoro”.