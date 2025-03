Franco e Cacucci alle case Aler: "Avanti tutta nella lotta al degrado e alle occupazioni"

Sopralluogo del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Maira Cacucci e dell'assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco alle case Aler di via Nazario Sauro e via dei Salici a Legnano.

Sopralluogo alle case Aler di Legnano

La visita si è svolta nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 marzo, e ha visto la presenza anche di alcuni funzionari di Aler Milano. È stata l’occasione per fare il punto sullo stato di fatto degli immobili, confrontarsi con gli inquilini e valutare le priorità di intervento, anche alla luce del recente stanziamento di 10 milioni di euro a favore di Aler Milano per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, deliberato dalla Giunta regionale nei giorni scorsi. Nello specifico, 5 milioni di euro vengono stanziati per interventi da effettuare quest'anno e 5 milioni per il prossimo anno.

Dieci milioni di euro per le manutenzioni

A tal proposito l'assessore Franco ha sottolineato:

"Si tratta di uno sforzo supplementare importante che ci consente di proseguire con determinazione sulla strada della riqualificazione e riassegnazione degli alloggi sfitti, che fin dal mio insediamento ho individuato come obiettivo primario della Missione Lombardia, il piano di rilancio delle politiche abitative regionali. Stiamo moltiplicando l'impegno per dare risposte concrete alle necessità abitative. Considerando l'accelerazione a partire dal 2023, nel triennio 2022-2024 a livello lombardo sono stati recuperati circa 7mila alloggi Aler. Stanziamo fondi, monitoriamo l'andamento dei cantieri e lavoriamo per snellire e velocizzare le assegnazioni. A questo si aggiungono i sopralluoghi per verificare di persona le diverse situazioni: il dialogo coi residenti è fondamentale per capirne le esigenze e instaurare un clima di fiducia".

Edifici in cui vivono 160 famiglie

Tornando al sopralluogo legnanese, gli edifici Aler di via Nazario Sauro e via dei Salici, costruiti nel 1978, ospitano complessivamente più di 160 alloggi, di cui alcuni recentemente riassegnati grazie al Piano annuale per l’offerta abitativa 2025. Nel corso della visita, sono stati visionati anche gli interventi eseguiti nell’ultimo anno, tra cui la sostituzione dei moduli di riscaldamento e l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile.

Franco: "Stabili ben tenuti"

Franco ha commentato:

"Gli stabili sono ben tenuti e non presentano particolari problematiche. Ho avuto un confronto proficuo e costruttivo con gli inquilini: ascoltare le loro necessità è fondamentale per fare il punto sulle priorità e agire di conseguenza. Ho raccolto richieste di intervento rispetto ad alcune piccole manutenzioni da effettuare e sulle quali ho chiesto ad Aler di attivarsi prontamente. Per quanto riguarda il tema delle opere manutentive, ho voluto potenziare il nucleo del Pronto intervento di Aler che si occupa proprio di intervenire con tempestività in risposta alle segnalazioni ricevute dai residenti. Garantire una presenza frequente e costante sui territori significa far sì che i residenti possano percepire una vicinanza fattiva da parte delle istituzioni, rafforzando il clima di fiducia e la propensione al dialogo: siamo e saremo concretamente dalla parte dei cittadini perbene che vivono nelle case Aler".

Cacucci: "No alle occupazioni senza titolo"

Il consigliere Cacucci (in passato assessore a Legnano) ha dichiarato:

"Le case popolari devono essere un sostegno concreto per le famiglie in difficoltà. Regione Lombardia continua a investire risorse importanti per garantire abitazioni sempre più dignitose e sicure. A riguardo, con il programma Missione Lombardia fortemente voluta dall’assessore Franco che ringrazio per la continua attenzione al territorio, si è impressa un’accelerazione nelle assegnazioni e una lotta senza precedenti alle occupazioni abusive. Non possiamo tollerare situazioni di degrado o di occupazioni senza titolo, così come serve continuare nella lotta alla morosità distinguendo sempre più chi è realmente in difficoltà da chi approfitta del sistema".