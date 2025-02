Fra premi e strette di mano, il Lions club ha ringraziato le Forze dell'ordine

Una manifestazione che si ripete da ormai da 17 anni e che suscita ancora interesse e partecipazione. E' quella andata in scena nella mattinata di ieri, domenica 16 febbraio, nella aula consiliare del Comune di Parabiago, dove il Lions club Giuseppe Maggiolini ha organizzato la Festa per le Forze dell'ordine.

Una tradizione che continua ad occupare uno dei primi posti nell'agenda dei lions

Sin dalla sua nascita nell’annata lionistica 2008/2009, come secondo Club della città di Parabiago, il Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini ha posto come suo specifico “credo” il fare service divertendosi e dirigendo la propria attenzione sia ai services internazionali come la vista, la salute, la fame e i giovani sia a quelli relativi al proprio territorio su cui agiscono le Forze dell’ordine.

Chi ha partecipato alla mattinata; lo scopo

Ieri, dunque, nella sala che abitualmente ospita i lavori del Consiglio comunale, davanti al significativo bassorilievo del Giannini raffigurante la Battaglia di Parabiago, erano presenti i rappresenti dell’alto comando di tutte le Forze dell’Ordine del territorio per premiare, attraverso i Lions ed il loro leoncino d’argento con relativo attestato nominale.

Le singole premiazioni delle Forze dell'ordine

Per la Polizia di Stato, il vice questore Samuele Rossi ha fatto premiare il Sovrintende Capo Roberto Franzo; per i Carabinieri il Maggiore Pietro Francesco Laghezza, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Legnano ha proposto per la premiazione il Vice Brigadiere Giuseppe Centorrino; per la Guardia di Finanza il Tenente Colonnello Biagio Maurizio Agosta, comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Legnano ha presentato per la premiazione il Maresciallo Capo Giovanni Labianca; per il corpo dei Vigili del Fuoco il capo reparto Giuseppe Borgognone del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Legnano ha illustrato la performance dei sette membri della Squadra Turno A; per la Polizia Locale il comandante Angelo Imperatori Antonucci ha voluto premiare il vice Commissario Marco Letta ed infine per la Protezione civile il Presidente Diallo Ndiaye ha scelto di premiare il socio Pietro Cardelli.

Presente in sala le rappresentanze del mondo lions

In una atmosfera di amicizia e serenità estrema l’Immediato Past governatore del Distretto 108 Ib1 Alberto Frigerio, sia in rappresentanza dell’attuale governatore Anna Maria Peronese sia in nome e conto del presidente del LC Parabiago Giuseppe Maggiolini Francesco Munafò, ambi assenti per ragioni ciascuno del proprio ufficio, ha sottolineato l’importanza della manifestazione e del “far squadra” in ogni occasione provvedendo, supportato dal GET Multidistrettuale e Lions Guida del Club Danilo Francesco Guerini Rocco, a consegnare il riconoscimento ad ogni rappresentante delle Forze dell’Ordine.

I protagonisti della mattinata

Presenti in sala, oltre ad una folta rappresentanza della cittadinanza, il secondo vice Governatore Adelio Nobili, il Past Governatore Gino Ballestra, il Segretario Distrettuale Giancarla Mantegazza, il Presidente del Consiglio Comunale Lions Adriana Nebuloni, il Cerimoniere Distrettuale Patrizia Guerini Rocco, l’Officer Distrettuale del Servizio Cani Guida Gabriele Necchi e gli officers distrettuali Lions Franco Rossi e Roberto Ferrario: tutti a testimoniare quanto l’apprezzamento per il lavoro costante delle Forze dell’Ordine sia importante per i Club Lions, per il Distretto 108 Ib1 e per la comunità intera.

Il fuoriprogramma dell'evento

Un simpatico fuori programma ha visto la consegna da parte del PDG Gino Ballestra all’altro Lions Guida del Club Franco Rossi della diciassettesima Melvin Jones progressiv: il più alto riconoscimento lionistico riferito addirittura al nome del fondatore dei Lions, mentre l’intera squadra del LC Parabiago Giuseppe Maggiolini ha voluto ringraziare per la sua presenza costante vicino al Club l’Immediato Past Governatore Alberto Frigerio con il piatto ricordo della fondazione del Club in data 6 aprile 2009 divenuto ormai un cimelio introvabile.