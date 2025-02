Nuova scuola di via Pascoli, operai al lavoro per le fondamenta: possibili disagi sulla viabilità

Martedì 18 febbraio l’impresa che sta operando presso il cantiere di via Pascoli a Parabiago, dove è prevista la realizzazione della nuova scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di via IV Novembre, procederà con il completamento del getto della platea di fondazione.

Necessario far transitare numerose autobetoniere

Gli addetti ai lavori hanno la necessità di far transitare ininterrottamente un considerevole numero di autobetoniere nel corso dell'intera giornata. Tale operazione richiederà dunque l’accesso al vecchio ingresso carraio della scuola secondario di primo grado G. Rancilio, pertanto i mezzi interferiranno con le auto in sosta nel parcheggio antistante durante gli orari di ingresso e uscita dalla scuola. L'impresa garantirà la presenza di movieri del traffico per garantire il contenimento dei disagi. L'intervento durerà per l’intera giornata di martedì 18 febbraio 2025 a partire dalle 6.30 e presumibilmente fino alle 18.

Le indicazioni di Comune e dirigenza scolastica dell'istituto