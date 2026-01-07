E' stata una giornata speciale, fatta di sorrisi, condivisione, entusiasmo e rispetto. In campo e sugli spalti si è respirato qualcosa di più di una semplice partita

Una partita senza vincitori né vinti, se non la solidarietà. Il 6 gennaio 2026, alle ore 14:30, lo Stadio Comunale Sandro Pertini di Canegrate ha ospitato un evento che ha saputo unire sport, divertimento e valori profondi: la Partita della Solidarietà tra la selezione di allenatori e giocatori del Calcio Canegrate e la Brambilla Crew, la squadra della Fondazione Casa della Carità “Angelo Abriani” di Milano.

Fra Calcio Canegrate e Brambilla crew vince la solidarietà

Ad aprire il pomeriggio, un momento emozionante: i giovani tesserati del Calcio Canegrate hanno accolto in campo i giocatori formando un corridoio per stringere le mani agli atleti. Un gesto simbolico ma fortissimo, che ha raccontato l’anima della giornata: unire generazioni, storie e percorsi diversi sotto gli stessi valori.

E’ stata una giornata speciale, fatta di sorrisi, condivisione, entusiasmo e rispetto. In campo e sugli spalti si è respirato qualcosa di più di una semplice partita, uno spirito autentico di comunità, dove lo sport è diventato veicolo di incontro, amicizia ed inclusione.

Sostegno alle persone più fragili

La Casa della Carità, da oltre vent’anni, impegnata a Milano nell’accoglienza e nel sostegno alle persone più fragili, ha portato in campo la sua squadra, la Brambilla Crew, simbolo di un progetto che mette al centro la dignità, la partecipazione e il valore umano di ogni persona.

Il Calcio Canegrate, da sempre vicino ai temi sociali e formativi, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, confermando il suo impegno nel costruire una società sportiva aperta, attenta e solidale.

Il risultato? Una vittoria per tutti. Perchè in giornate come questa, l’unico vero trionfo è il calore umano, la voglia di stare insieme e il desiderio di fare del bene…giocando a calcio.

il 2026 per il Calcio Canegrate si apre così: con un abbraccio collettivo che unisce sport, famiglie e solidarietà.