Foto solidali a Villa Umberto: raccolti 5mila euro per i pozzi in Malawi

Con 5mila euro raccolti per la trivellazione di pozzi in Malawi e oltre 200 persone fotografate è stato un successo «Dalla parte dell’acqua con un click»: il photo shoot benefico che s’è tenuto ad Abbiategrasso a Villa Umberto a favore di «Il pozzo dei desideri». L’iniziativa è arrivata grazie al Rotary e al Rotaract di Morimondo, che hanno deciso di sostenere la causa de «Il pozzo dei desideri»: aiutare i villaggi del Malawi ad avere ciascuno un pozzo di acqua.

Ritratti benefici

Per farlo l’associazione si autofinanzia e tra i modi che utilizza c’è «In posa per l’acqua»: sessioni pubbliche itineranti di fotografia professionale, per cui chiunque lo desideri può posare su un set fotografico professionale e, in cambio di un’elargizione liberale a «Il Pozzo dei desideri Odv», può ottenere una o più fotografie stampate al momento o i file digitali delle altre fotografie scelte. Ad idearlo, nel 2018, è stato Alessandro Tintori, insieme a Laura Fabris.

Nel fine settimana i fotografi che si sono alternati ad Abbiategrasso sono stati: Anna Arena, Alessandro Arnaboldi, Enrico Augugliaro, Valeria Bartolone, Alina Fantozzi, Piergiorgio Fornoni, Luigi Larva, Sara Maraviglia, Emanuela Marelli e Sebastiano Zangara. Tutti sotto la guida di Tintori e del fondatore de «Il pozzo dei desideri», Ferrari Matteo, che così ha commentato : «Quando finisce un week end di In posa per l’acqua, la stanchezza si accompagna alla soddisfazione. Stanchi, per aver lavorato 12 ore al giorno, ma soddisfatti, per aver visto oltre 200 persone andare via felici con i loro ritratti. Grazie a Diana Dorosenco del Rotary, da cui è partita l’idea di organizzare l’evento, e alle presidenti del Rac Carlotta Varchi e del club Martina Forti, cui va un doppio grazie per averci ospitato a Villa Umberto. Le acque agitate di questo fine settimana porteranno acqua pulita in Malawi, con il primo pozzo del Rotary e Rotaract». Dal 2015 a oggi l’associazione ha costruito 171 pozzi, che permettono ogni giorno a più di 90mila persone di bere acqua pulita.