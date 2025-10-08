“Foto e poesia” in mostra in Villa Corvini

Il Fotoclub la Rotondina presenta la mostra itinerante dal titolo «Foto e poesia» che sarà allestita nelle domeniche del 12, 19 e 26 ottobre in Villa Corvini a Parabiago

Il Fotoclub la Rotondina presenta la mostra itinerante dal titolo «Foto e poesia» che sarà allestita nelle domeniche del 12, 19 e 26 ottobre in Villa Corvini a Parabiago.

Una serie di mostre sul territorio: la prossima tappa è fissata per le prossime tre domeniche a Parabiago

L’iniziativa parte all’inizio dell’anno 2025, la prima mostra a Nerviano poi Lainate, San Giorgio su Legnano, Busto Garolfo ed infine a Parabiago in Villa Corvini nelle domeniche 12, 19 e 26 ottobre 2025 nella fascia oraria che va dalle 14.30 alle 17.30. Gli organizzatori metteranno a disposizione dei visitatori un book dedicato alle immagini della mostra stessa. Prossimamente la mostra si sposterà al Castello di Legnano.

Ciascun autore ha interpretato e realizzato un’immagine ispirandosi ad un testo poetico

In questo progetto del FotoClub «La Rotondina» di Nerviano, le parole incontrano la fotografia e si fondono in un legame artistico unico. Ciascun autore con la propria fantasia e un pizzico di creatività ha interpretato e realizzato un’immagine ispirandosi ad un testo poetico che è stato assegnato come filo conduttore in partenza.

Un dialogo tra immagini e parole che coinvolge 41 fotografi

Un dialogo tra immagini e parole che coinvolge 41 fotografi. Ognuno di loro ha ricevuto un breve testo poetico – selezionato tra autori di epoche e stili diversi – e ha avuto il compito di reinterpretarlo visivamente, restituendone lo spirito attraverso un’immagine rigorosamente in bianco e nero. Il risultato è una galleria di scatti che non solo dimostra l’abilità tecnica dei fotografi, ma ne rivela anche la profondità interpretativa.