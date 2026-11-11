Formazione e tutela del territorio: a Corbetta il corso per i volontari e segretari dello SPI-CGIL Ticino Olona

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È in corso a Corbetta una due giorni di formazione intensa che vede protagonisti le volontarie, i volontari, le segretarie e i segretari di Lega del Sindacato Pensionati SPI-CGIL Ticino Olona. L’evento, ospitato nel Salone del Diamante dell’Hotel di Corbetta, si distingue per l’alto livello dei contenuti e il forte coinvolgimento dei partecipanti nonché per l’efficacia delle tematiche affrontate.

La prima giornata

Il percorso formativo iniziato ieri, martedì 10 novembre, è guidato direttamente da Susanna Felicetti, responsabile Formazione SPI-CGIL nazionale, affiancata da Mauro Fuso e Enrico Revello dello staff nazionale. Le sessioni alternano confronti diretti, discussioni aperte e dinamici lavori di gruppo, con un obiettivo chiaro e condiviso: potenziare e qualificare l’azione di tutela sindacale su tutto il territorio.

A testimoniare l’importanza dell’iniziativa, l’evento ha visto la partecipazione del segretario generale della CGIL Ticino Olona, Mario Principe, e del segretario organizzativo nazionale SPI-CGIL, Stefano Landini.

La seconda giornata

Il percorso formativo proseguirà oggi, mercoledì 11 novembre, concentrandosi sull’aggiornamento normativo e operativo necessario a garantire la massima tutela dei pensionati e dei cittadini. Ogni giorno, infatti, le sedi delle Leghe SPI e della CGIL Ticino Olona accolgono numerosi utenti che richiedono assistenza, supporto per il disbrigo di pratiche burocratiche e difesa dei propri diritti.

L’importanza della formazione

«In questo contesto, l’aggiornamento costante dei nostri volontari è una risorsa fondamentale per poter essere sempre più vicini ai bisogni dei pensionati e offrire loro un aiuto altamente qualificato», ha sottolineato Umberto Colombo, segretario generale dello SPI-CGIL Ticino Olona.