Forestami porta in paese 2.440 nuove piante

Bareggio diventa più verde grazie alla messa a dimora di 2.440 nuove piante nell’ambito del progetto Forestami.

Bareggio diventa più verde con 2.44o nuove piante

L’Amministrazione comunale ha aderito al progetto nato da una ricerca del Politecnico di Milano e promosso tra gli altri da Comune di Milano, Città metropolitana di Milano, Regione Lombardia–Ersaf, Parco Nord Milano e Parco Agricolo Sud che prevede entro il 2030 l’incremento del capitale naturale e della tree canopy cover (ovvero le chiome di foglie degli alberi) attraverso la piantagione di 3 milioni di alberi nel territorio della Città metropolitana.

Gli alberelli saranno messi a dimora in via De Gasperi

Le 2.440 piante che saranno messe a dimora a Bareggio saranno piantate in un’area di 17.500 metri quadrati in via De Gasperi. L’evento si terrà sabato 14 marzo dalle 10 alle 12. Il sindaco Linda Colombo dichiara:

“Avere aderito a questo progetto è un importante traguardo per Bareggio perché significa investire nel futuro della nostra comunità, rendendola più vivibile e sostenibile. Invitiamo tutti i cittadini a venire ad aiutarci nella piantumazione per rendere l’evento un momento di festa collettivo”.

Ecco come iscriversi per partecipare alla piantumazione

Chi volesse partecipare alla piantagione collettiva può iscriversi al seguente link: https://tinyurl.com/piantagione-bareggio-2026. L’iscrizione non è obbligatoria né vincolante, ma è consigliata per questioni organizzative.