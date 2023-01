Forestami arriva a Cassinetta con più di mille nuove piante

Il progetto Forestami arriva a Cassinetta di Lugagnano dove verranno piantumati 110o nuove piante all'interno di un'area verde.

Forestami arriva a Cassinetta

Forestami, il progetto di forestazione urbana con l’obiettivo di incrementare il capitale naturale e piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 a Milano e nel territorio della Città metropolitana di Milano, arriva a Cassinetta di Lugagnano.

Qui il progetto, realizzato insieme a Il Giardinone Cooperativa Sociale e grazie anche al contributo di

Amazon, prevede la creazione di un nuovo bosco di 1.110 piante all’interno di un’area tra il cimitero e il

Naviglio Grande, compresa all’interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino. L’intervento rappresenta un’importante occasione di riconfigurazione del rapporto tra il centro urbano e la

campagna, mitigando l’impatto del muro del cimitero sul paesaggio e creando nuova naturalità in

continuità con il sistema ambientale del Naviglio Grande e dei boschi esistenti.

Il commento del vicesindaco

“Cassinetta di Lugagnano è il più piccolo pesino per superficie della Lombardia e questo è stato uno dei motivi che ci hanno spinto ad essere il primo comune in Italia ad adottare un piano urbanistico a zero consumo di suolo. Da noi non si costruisce niente di nuovo, si può però ristrutturare, recuperare e valorizzare quanto già presente. Abbiamo il dovere di tutelare il paesaggio e il centro storico di Cassinetta con l’obiettivo di una migliore qualità del vivere. Ed è qui che si inscrive l’adesione a Forestami: piantare un albero è un gesto così piccolo che può essere rivoluzionario. Il nostro modo di contrapporci al cemento è quindi incrementare il verde, continuando a seguire una politica urbanistica che crea valore senza consumare paesaggio. Oggi è stato bello vedere tutti questi giovani coinvolti che, grazie anche a genitori e insegnanti, cresceranno con un’attenzione in più verso la natura che ci circonda e l’importanza di tutelarla” commenta Riccardo Barlaam, assessore e Vice Sindaco di Cassinetta di Lugagnano.

Tutte le nuove specie piantate

La piantagione si colloca lungo un percorso campestre che permetterà alle persone che lo attraversano di

entrare a contatto con la crescita del nuovo bosco. Le specie principali utilizzate sono farnia, cerro, carpino bianco, ciliegio, acero campestre, frassino maggiore, nocciolo, berretta del prete, corniolo e ligustro. La giornata ha visto anche la partecipazione di 100 alunni di 5 classi della scuola primaria di Cassinetta, con attività didattiche e ludiche: ForestAzioni, per imparare a mettere a dimora una piantina, Bricoloriamo, per essere creativi con ciò che la natura offre, e Land Art, senza strappare rami o foglie ma utilizzando ciò che si trova a terra i ragazzi daranno vita ad un museo a cielo aperto.

Amazon, tra i partner di Forestami, ha contribuito con una quota parte alla realizzazione di diverse

piantagioni Forestami. "Grazie alla collaborazione con enti e istituzioni nell’ambito del progetto Forestami, abbiamo piantato oltre 6.000 alberi in 21 comuni della Città metropolitana di Milano, generando un impatto positivo per le comunità in cui vivono i nostri dipendenti e clienti", commenta Giorgio Busnelli, Direttore Categorie Largo Consumo di Amazon in Europa.