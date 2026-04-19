Fondi per l’efficientamento energetico della scuola

È ufficiale, i Comune di Rosate, a seguito della partecipazione a un bando regionale, ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 795mila euro per l’efficientamento energetico della scuola primaria. I lavori prevedono l’isolamento del tetto, nuovi serramenti esterni e nuovo impianto di climatizzazione (riscaldamento e raffrescamento).

Lavori in corso

Per le opere in corso, è stata ultimata la tribuna al servizio del nuovo campo sintetico della Polisportiva, sono terminate le lavorazioni interne dell’ampliamento della refezione della scuola dell’infanzia, entro i primi di maggio termineranno anche i lavori all’esterno; continuano secondo il programma i lavori per la pista ciclopedonale per Calvignasco e Bubbiano.

Un finanziamento importante

Molto soddisfatto il primo cittadino Carlo Tarantola per l’assegnazione del bando per l’efficientamento della scuola primaria.

«Si tratta del bando Seedpa per la sostenibilità e l’efficienza energetica degli edifici pubblici con fondi regionali – precisa il sindaco – Il Comune di Rosate si è aggiudicato una cifra importante 795mila euro. L’intera somma sarà completamente dedicata all’efficientamento energetico della scuola primaria dell’istituto comprensivo Manzoni. E’ già stato fatto un progetto preliminare dei lavori che è passato in Giunta».

Sarà un intervento che proietterà la scuola nelle dimensione della sostenibilità, in linea con le attuali direttive.

«Sarà compiuto un intervento rilevante, in grado di garantire un efficientamento energetico elevato. Sarà effettuato l’isolamento del tetto, la sostituzione di tutti i serramenti dell’edificio ed elemento fondamentale la sostituzione della caldaia a gas con un impianto per la climatizzazione delle aree della scuola elettrico, per rispettare i parametri previsti dal bando».

Una bella notizia che soddisfa l’Amministrazione comunale, che potrà con questi fondi configurare una scuola pienamente sostenibile dal punto di vista energetico